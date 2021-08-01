«Не, я лучше обратно»: мама-кошка вынесла котенка в мир, но он решил, что дома было лучше

Источник материала: ОНТ

Отдельное проживание – пора, которая наступает в жизни каждого. Животные не исключение.

Правда, героиня этого видео, мама-кошка, довольно рано решила вынести во внешний мир своего котенка – не согласный с ее решением ребенок, почти не раздумывая, побежал обратно.

На дороге осталась только возмущенная кошка, что-то обиженно мяукающая ему вслед.

Интернет-пользователей очень развеселила парочка из видео.

«Пхаха, не готов он ко взрослой жизни», «Мать года просто», «Да ну эту вашу самостоятельность, мне и так хорошо», «Попытка отправить ребенка в свободное плавание с треском провалилась», – высказывались комментаторы.

Фото: скриншот из видео

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