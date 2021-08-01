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«Не, я лучше обратно»: мама-кошка вынесла котенка в мир, но он решил, что дома было лучше
Источник материала: ОНТ
Отдельное проживание – пора, которая наступает в жизни каждого. Животные не исключение.
Правда, героиня этого видео, мама-кошка, довольно рано решила вынести во внешний мир своего котенка – не согласный с ее решением ребенок, почти не раздумывая, побежал обратно.
На дороге осталась только возмущенная кошка, что-то обиженно мяукающая ему вслед.
Интернет-пользователей очень развеселила парочка из видео.
Фото: скриншот из видео
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Отдельное проживание – пора, которая наступает в жизни каждого. Животные не исключение. Правда, героиня этого видео, мама-кошка, довольно рано решила вынести во...
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