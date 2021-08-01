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Реакция кота на очень плохое пение соседки рассмешила Сети
Источник материала: ОНТ
Хорошее пение – дар, подвластный не всем. Что делать, если голоса нет, но петь хочется? Героиня данного ролика пришла к выводу, что довольно забавно будет посмотреть на реакцию соседского котика. И он не разочаровал интернет.
Судя по выпученным глазам, соседский кот получил моральную травму и после случившегося нуждался в помощи кошачьего психоаналитика. Посмотрите видео – один его взгляд многое говорит о том, какого мнения соседский питомец о вокале исполнительницы.
Необычное видео посмотрели свыше двух миллионов раз, комментаторы выражали в основном сочувствие котику и тому, что ему довелось пережить.
Фото: скриншот
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Хорошее пение – дар, подвластный не всем. Что делать, если голоса нет, но петь хочется? Героиня данного ролика пришла к выводу, что довольно забавно будет посмотреть...
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