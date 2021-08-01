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Реакция кота на очень плохое пение соседки рассмешила Сети

01.08.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция кота на очень плохое пение соседки рассмешила Сети

Хорошее пение – дар, подвластный не всем. Что делать, если голоса нет, но петь хочется? Героиня данного ролика пришла к выводу, что довольно забавно будет посмотреть на реакцию соседского котика. И он не разочаровал интернет.

Судя по выпученным глазам, соседский кот получил моральную травму и после случившегося нуждался в помощи кошачьего психоаналитика. Посмотрите видео – один его взгляд многое говорит о том, какого мнения соседский питомец о вокале исполнительницы.

Необычное видео посмотрели свыше двух миллионов раз, комментаторы выражали в основном сочувствие котику и тому, что ему довелось пережить.

«Психологическая травма на все девять жизней», «У кота глаза из орбит вылезли от такого пения», «Кот думает: "изыди"», – высказывались пользователи интернета.

Фото: скриншот

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Хорошее пение – дар, подвластный не всем. Что делать, если голоса нет, но петь хочется? Героиня данного ролика пришла к выводу, что довольно забавно будет посмотреть...
 
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