Реакция кота на очень плохое пение соседки рассмешила Сети

Источник материала: ОНТ

Хорошее пение – дар, подвластный не всем. Что делать, если голоса нет, но петь хочется? Героиня данного ролика пришла к выводу, что довольно забавно будет посмотреть на реакцию соседского котика. И он не разочаровал интернет.

Судя по выпученным глазам, соседский кот получил моральную травму и после случившегося нуждался в помощи кошачьего психоаналитика. Посмотрите видео – один его взгляд многое говорит о том, какого мнения соседский питомец о вокале исполнительницы.

Необычное видео посмотрели свыше двух миллионов раз, комментаторы выражали в основном сочувствие котику и тому, что ему довелось пережить.

«Психологическая травма на все девять жизней», «У кота глаза из орбит вылезли от такого пения», «Кот думает: "изыди"», – высказывались пользователи интернета.

Фото: скриншот

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