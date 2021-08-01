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Запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb запланирован на 20 августа
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 20 августа, сообщает
"Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.-0-
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Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа.
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