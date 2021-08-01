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Робот-легкоатлет: двуногий механизм пробежал пять километров

01.08.2021 06:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роботы наступают, вернее, набегают. В США механизм впервые в мире смог пробежать пять километров на открытом пространстве и упал при этом только два раза, передает МИР 24.

Первый - из-за перегрева внутреннего компьютера, а второй – из-за того, что слишком сильно разогнался на повороте. Всю дистанцию робот по кличке Кейси преодолел за 53 мин на одном заряде батареи.

В процессе бега Кейси еще и самообучался: специальная программа следила за тем, чтобы робот всегда оставался в вертикальном положении. В будущем, по словам создателей Кейси, подобные механизмы смогут заменить курьеров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В процессе бега Кейси еще и самообучался: специальная программа следила за тем, чтобы робот всегда оставался в вертикальном положении. В будущем, по словам...
 
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