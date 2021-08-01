Внучка Александра Лукашенко вышла замуж

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внучка белорусского президента Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Фотографию, сделанную во время торжества, опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На снимке Александр Лукашенко поздравляет молодоженов с праздником. Президент Беларуси отметил, что пара пишет свою историю.

В сообщении сказано, что торжество прошло в кругу родных и близких. Всего на свадьбу Виктории и ее избранника было приглашено около 70 гостей.

Виктория Лукашенко – старшая дочь Виктора Лукашенко, который занимает пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси.