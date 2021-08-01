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Внучка Александра Лукашенко вышла замуж
01.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Внучка белорусского президента Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Фотографию, сделанную во время торжества, опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
На снимке Александр Лукашенко поздравляет молодоженов с праздником. Президент Беларуси отметил, что пара пишет свою историю.
В сообщении сказано, что торжество прошло в кругу родных и близких. Всего на свадьбу Виктории и ее избранника было приглашено около 70 гостей.
Виктория Лукашенко – старшая дочь Виктора Лукашенко, который занимает пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси.
Ранее стало известно, что
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Политик трогательно поздравил молодоженов с праздником.
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