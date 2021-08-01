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Внучка Александра Лукашенко вышла замуж

01.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внучка белорусского президента Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Фотографию, сделанную во время торжества, опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На снимке Александр Лукашенко поздравляет молодоженов с праздником. Президент Беларуси отметил, что пара пишет свою историю.

В сообщении сказано, что торжество прошло в кругу родных и близких. Всего на свадьбу Виктории и ее избранника было приглашено около 70 гостей.

Виктория Лукашенко – старшая дочь Виктора Лукашенко, который занимает пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Ранее стало известно, что актриса Марина Федункина вышла замуж. Она познакомилась со Стефано, который младше ее на 12 лет, два года назад на дне рождения друга.



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Политик трогательно поздравил молодоженов с праздником.
 
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