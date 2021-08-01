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Политолог о свадьбе внучки Лукашенко: он как султан решил гульнуть в самые мрачные для страны времена

01.08.2021 07:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сети обсуждается «событие дня» — свадьба старшей дочери президента НОК Виктора Лукашенко Виктории (старшая внучка Александра Лукашенко).

Политолог о свадьбе внучки Лукашенко: он как султан решил гульнуть в самые мрачные для страны времена
Александр Лукашенко в кругу внуков и младшего сына / Фото president.gov.by

Так, по мнению доктора политических наук Павла Усова, Александр Лукашенко «решил как султан гульнуть в самые мрачные для страны времена».

Тем более, заметил политолог, как говорит сам правитель, «против Беларуси развязана война, везде фашисты, а тут "свадьба". Тут даже самому последнему идиоту понятно, что в условиях "войны" необходимо быть скромным, беречь каждую копейку и тем более избегать личных публичных празднеств».

Напомним, по официальной информации у Александра Лукашенко семеро внуков: четверо дети Виктора — Виктория (1998 г.р.), Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013); трое дети Дмитрия — Анастасия (2003), Дарья (2004) и Александра (2014).

 

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В сети обсуждается «событие дня» — свадьба старшей дочери президента НОК Виктора Лукашенко Виктории (старшая внучка Александра Лукашенко).
 
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