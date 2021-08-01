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Атмосферные фронты накрыли страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
Из-за жары
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Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.
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