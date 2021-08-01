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Атмосферные фронты накрыли страну

01.08.2021 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.

Атмосферные фронты накрыли страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +27..+29°C;
  • Гомель +30..+32°C;
  • Гродно +26..+28°C;
  • Могилев +28..+30°C;
  • Минск +27..+29°C.

Из-за жары объявлен желтый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.
 
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