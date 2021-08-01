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Что меняется в Беларуси с 1 августа
Источник материала: Навiны
Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 августа 2021 года.
Новые БПМ и МПБ
1 августа вступают в силу новые бюджет прожиточного минимума (БПМ) и минимальные потребительские бюджеты (МПБ). От них зависят размеры пенсий, пособий и многих других социальных выплат.
Новый БПМ в среднем на душу населения будет равен 283,46 рубля. Это на 10,19 рубля (3,73%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 мая 2021 года.
Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек в расчете на один месяц составит 460,31 рубля. Это на 16,09 рубля (на 3,62%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 мая 2021 года.
Новые размеры МПБ и БПМ будут действовать по 31 октября 2021 года.
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Вводится местный сбор за пересечение госграницы
С начала нового месяца в Витебской области
Платить сбор должны водители транспорта, который принадлежит гражданам, в том числе зарегистрированным в качестве ипэшников, и пересекает госграницу в пунктах пропуска.
Сумма сбора не зависит от количества пассажиров — она равна одной базовой величине (29 рублей).
Ранее Naviny.by сообщали о том, с
Некоторые транспортные средства освобождены от уплаты сбора. Но при условии, что на них следуют определенные лица.
Например, ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие инвалидов лица, которые имеют необходимые документы.
Витебский областной совет депутатов решил, что сбор будет взиматься до 1 января 2023 года.
Произойдут изменения в работе «Белавиа»
Национальный авиаперевозчик с 1 августа вдвое
Из них 10 рейсов — в аэропорт «Домодедово» и 10 рейсов — в «Шереметьево».
Кроме того, национальный авиаперевозчик 4 августа
Кутаиси станет третьим грузинским городом в карте полетов «Белавиа».
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 09:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35.
Обратные рейсы планируется осуществлять в 14:25 с прилетом в столицу Беларуси в 16:30. Время для всех аэропортов указано местное.
Также «Белавиа» с 7 августа
Полеты в Сочи и Краснодар будут выполняться три раза в неделю.
Отметим, что путешествующим в Россию необходимо
Справка. Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Оно позволяет контролировать результаты ПЦР-исследования как самим пассажирам, так и компетентным органам для разрешения на перелет.
И еще одна августовская новость для белорусов относительно авиаполетов.
С 3 августа авиакомпания из Кыргызстана AviaTraffic Company запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Бишкек — Минск — Бишкек.
Полеты будут проводиться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Даются скидки на автобусные поездки в Москву, Каунас и Варшаву
«Минсктранс» сделал скидки на проезд на автобусах из Минска в Москву, Каунас и Варшаву.
Так, по купонам на сайте slivki.by пассажирам дается скидка в размере 50% на каждую поездку.
Речь идет о трех маршрутах.
Это Минск — Варшава (время отправления из Минска ежедневно в 08:00 и 00:10), «инск — Москва (выезд из Минска через день в 20:30) и «инск — Каунас (отправления из Минска ежедневно в 23:30).
Отметим, по этой акции
Срок действия предложения — до 1 октября.
Кроме того, с 1 по 15 августа
Снижается НДС на детское питание
С 1 августа уменьшается НДС на ряд продуктов для детского питания.
Это сладкое сухое печенье, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, овощные и фруктовые соки, безалкогольные напитки, соки и пюре из овощей, а также другие гомогенизированные готовые продукты.
Согласно
Изменятся цены на сигареты
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа, другие — станут дешевле.
Так, сигареты «Фэст» и Bond подорожают на 6 копеек, Credo и Queen — на 10 копеек.
Отдельные виды сигарет марки Minsk city и Minsk capital прибавят 10—20 копеек, а LD и Richmond —15 копеек.
Вместе с тем стоимость сигарет «Корона» снизится на 5-10 копеек.
Все цены на сигареты с 1 августа приведены в специальном
Продолжится отключение горячей воды
Коммунальные службы продолжат поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение для подготовки тепловых сетей к работе в зимних условиях.
Так, в августе в Минске начнутся новые отключения — полный
Отключения начнутся с 4, 10 и 17 августа.
Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.
При обнаружении провалов грунта, течи воды или парения из земли и колодцев, необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298-27-27, 298-27-37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373-35-24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшее ЖЭУ.
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