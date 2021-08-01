Что меняется в Беларуси с 1 августа

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 августа 2021 года.





Новые БПМ и МПБ

1 августа вступают в силу новые бюджет прожиточного минимума (БПМ) и минимальные потребительские бюджеты (МПБ). От них зависят размеры пенсий, пособий и многих других социальных выплат.

Новый БПМ в среднем на душу населения будет равен 283,46 рубля. Это на 10,19 рубля (3,73%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 мая 2021 года.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек в расчете на один месяц составит 460,31 рубля. Это на 16,09 рубля (на 3,62%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 мая 2021 года.

Новые размеры МПБ и БПМ будут действовать по 31 октября 2021 года.

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Вводится местный сбор за пересечение госграницы

С начала нового месяца в Витебской области вводится местный сбор за пересечение госграницы Беларуси при выезде из страны.

Платить сбор должны водители транспорта, который принадлежит гражданам, в том числе зарегистрированным в качестве ипэшников, и пересекает госграницу в пунктах пропуска.

Сумма сбора не зависит от количества пассажиров — она равна одной базовой величине (29 рублей).

Ранее Naviny.by сообщали о том, с 1 июня аналогичный сбор введен в Гомельской и Гродненской областях, а с 1 июля — в Брестской области, и рассказывали, как именно нужно его платить.

Некоторые транспортные средства освобождены от уплаты сбора. Но при условии, что на них следуют определенные лица.

Например, ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие инвалидов лица, которые имеют необходимые документы.

Витебский областной совет депутатов решил, что сбор будет взиматься до 1 января 2023 года.

Произойдут изменения в работе «Белавиа»

Национальный авиаперевозчик с 1 августа вдвое увеличит количество рейсов по маршруту Минск — Москва — Минск — с 10 до 20 раз в неделю.

Из них 10 рейсов — в аэропорт «Домодедово» и 10 рейсов — в «Шереметьево».

Кроме того, национальный авиаперевозчик 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Кутаиси — Минск.

Кутаиси станет третьим грузинским городом в карте полетов «Белавиа».

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска в 09:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35.

Обратные рейсы планируется осуществлять в 14:25 с прилетом в столицу Беларуси в 16:30. Время для всех аэропортов указано местное.

Также «Белавиа» с 7 августа возобновляет рейсы в Сочи, а с 8 августа — в Краснодар.

Полеты в Сочи и Краснодар будут выполняться три раза в неделю.

Отметим, что путешествующим в Россию необходимо установить приложение «Путешествую без CОVID-19».

Справка. Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Оно позволяет контролировать результаты ПЦР-исследования как самим пассажирам, так и компетентным органам для разрешения на перелет.

И еще одна августовская новость для белорусов относительно авиаполетов.

С 3 августа авиакомпания из Кыргызстана AviaTraffic Company запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Бишкек — Минск — Бишкек.

Полеты будут проводиться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Даются скидки на автобусные поездки в Москву, Каунас и Варшаву

«Минсктранс» сделал скидки на проезд на автобусах из Минска в Москву, Каунас и Варшаву.

Так, по купонам на сайте slivki.by пассажирам дается скидка в размере 50% на каждую поездку.

Речь идет о трех маршрутах.

Это Минск — Варшава (время отправления из Минска ежедневно в 08:00 и 00:10), «инск — Москва (выезд из Минска через день в 20:30) и «инск — Каунас (отправления из Минска ежедневно в 23:30).

Отметим, по этой акции выделяется всего по пять билетов в прямом направлении по каждому из маршрутов.

Срок действия предложения — до 1 октября.

Кроме того, с 1 по 15 августа снижена стоимость проезда по маршруту «инск — Варшава (время отправления из Минска ежедневно в 13:30) — до 40 рублей.

Снижается НДС на детское питание

С 1 августа уменьшается НДС на ряд продуктов для детского питания.

Это сладкое сухое печенье, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, овощные и фруктовые соки, безалкогольные напитки, соки и пюре из овощей, а также другие гомогенизированные готовые продукты.

Согласно указу № 285 от 22 июля 2021 года НДС на эти продукты снижается с 20% до 10%.

Изменятся цены на сигареты

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа, другие — станут дешевле.

Так, сигареты «Фэст» и Bond подорожают на 6 копеек, Credo и Queen — на 10 копеек.

Отдельные виды сигарет марки Minsk city и Minsk capital прибавят 10—20 копеек, а LD и Richmond —15 копеек.

Вместе с тем стоимость сигарет «Корона» снизится на 5-10 копеек.

Все цены на сигареты с 1 августа приведены в специальном разделе на сайте МНС.

Продолжится отключение горячей воды

Коммунальные службы продолжат поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение для подготовки тепловых сетей к работе в зимних условиях.

Так, в августе в Минске начнутся новые отключения — полный график со списком улиц приведен на сайте Мингорисполкома.

Отключения начнутся с 4, 10 и 17 августа.

Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.

При обнаружении провалов грунта, течи воды или парения из земли и колодцев, необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298-27-27, 298-27-37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373-35-24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшее ЖЭУ.

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