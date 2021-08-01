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Науседа: мы стали целью дерзкой гибридной агрессии, направленной на то, чтобы посеять в Литве как можно больше хаоса

01.08.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Наше послание тем, кто пытается нам навредить, остается прежним: мы не сдадимся и не отступим», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа 31 июля в граничащем с Беларусью Мядининкае, где ровно 30 лет назад подчинявшийся Москве рижский ОМОН при поддержке вильнюсского расстрелял семерых литовских таможенников и полицейских.

Науседа: мы стали целью дерзкой гибридной агрессии, направленной на то, чтобы посеять в Литве как можно больше хаоса

По мнению Науседы, трагедия 30-летней давности в наши дни предстает в совершенно другом свете: «Сегодня Литва снова под большим давлением. Но на этот раз ее атакуют не вооруженные советские омоновцы. Мы стали целью дерзкой гибридной агрессии, направленной на то, чтобы посеять в Литве как можно больше хаоса».

По словам президента Литвы, впервые за долгое время буквально в километре от Мядининкая столь отчетливо чувствуется граница между свободой и неволей, уважением прав человека и тиранией, цивилизованным поведением и варварским произволом.

Науседа не считает проблему нелегальной миграции естественной и случайной. «Хотя избранные методы отличаются от тех, что были использованы 30 лет назад, враждебные силы снова испытывают нашу решительность, терпение и мудрость, а наши сильные пограничники вновь выполняют свой долг по защите Родины», — заявил литовский руководитель.

«Мы не пойдем на компромисс со своей совестью, — подчеркнул Науседа. — К этому нас обязывают не только реалии сегодняшнего дня, но и воспоминания о медининкайской трагедии».

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили со стороны Беларуси 3.401 мигранта — в 42 раза больше, чем за весь 2020-й (81). Среди задержанных граждане Ирака (2.212), Конго (191), Камеруна (129), России (90), Сирии (89), Ирана (85), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (60), Шри-Ланки (54), Индии (30), Нигерии (29) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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«Наше послание тем, кто пытается нам навредить, остается прежним: мы не сдадимся и не отступим», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа 31 июля в граничащем с...
 
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