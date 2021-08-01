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Большинство участников опроса Pressball.by считает, что белорусская команда завоюет на ОИ-2020 не более 5 медалей
Источник материала: Партизан
В опросе Pressball.by на тему "Сколько медалей завоюют белорусы в Токио?" пользователи портала приняли самое активное участие. В голосовании поучаствовали почти 7,5 тысячи человек.
Большинство из них — более 83 процентов — полагает, что белорусская делегация привезет на родину не более пяти наград.
При этом более трети всех участников опроса (36,3 процента) были уверены, что Олимпийские игры станут для Беларуси безмедальными,
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Большинство участников опроса Pressball.by считает, что белорусская команда завоюет на ОИ-2020 не более 5 медалей
В опросе Pressball.by на тему "Сколько медалей завоюют белорусы в Токио?" пользователи портала приняли самое активное участие. В голосовании поучаствовали почти 7,5...
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