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Большинство участников опроса Pressball.by считает, что белорусская команда завоюет на ОИ-2020 не более 5 медалей

01.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В опросе Pressball.by на тему "Сколько медалей завоюют белорусы в Токио?" пользователи портала приняли самое активное участие. В голосовании поучаствовали почти 7,5 тысячи человек.

Большинство из них — более 83 процентов — полагает, что белорусская делегация привезет на родину не более пяти наград.

При этом более трети всех участников опроса (36,3 процента) были уверены, что Олимпийские игры станут для Беларуси безмедальными, пишет Прессбол
 
 
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В опросе Pressball.by на тему "Сколько медалей завоюют белорусы в Токио?" пользователи портала приняли самое активное участие. В голосовании поучаствовали почти 7,5...
 
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