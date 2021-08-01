Большинство участников опроса Pressball.by считает, что белорусская команда завоюет на ОИ-2020 не более 5 медалей

Большинство из них — более 83 процентов — полагает, что белорусская делегация привезет на родину не более пяти наград.





пишет Прессбол При этом более трети всех участников опроса (36,3 процента) были уверены, что Олимпийские игры станут для Беларуси безмедальными,Прессбол



