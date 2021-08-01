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Хаменеи помиловал тысячи заключенных
Источник материала: Партизан
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил инициативу об амнистии и снижении сроков наказания 2 825 заключенных, сообщает Anadolu со ссылкой на офис главы иранского государства.
Согласно сообщению, с инициативой об амнистии выступил глава Судебной власти Ирана Гулам Хоссейн Мохсен Эджи.
Амнистия была приурочена к празднику Гурбан и Гадир-Хум,
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил инициативу об амнистии и снижении сроков наказания 2 825 заключенных, сообщает Anadolu со ссылкой на офис главы...
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