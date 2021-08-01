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Хаменеи помиловал тысячи заключенных

01.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил инициативу об амнистии и снижении сроков наказания 2 825 заключенных, сообщает Anadolu со ссылкой на офис главы иранского государства.

Согласно сообщению, с инициативой об амнистии выступил глава Судебной власти Ирана Гулам Хоссейн Мохсен Эджи.

Амнистия была приурочена к празднику Гурбан и Гадир-Хум, пишет bakivaxti.az
 
 
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил инициативу об амнистии и снижении сроков наказания 2 825 заключенных, сообщает Anadolu со ссылкой на офис главы...
 
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