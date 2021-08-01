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Жара уйдет. Август начнется с дождей

01.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максимум до +24 °C обещают минчанам в первые дни августа. По предварительным прогнозам на следующую неделю, жара в столице спадет, будет дождливо, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс»

В понедельник, 2 августа, обещают дождь. Минимальная температура воздуха в столице составит +17 °C, максимальная — +20 °C. Ночью +14…+16 °C. Ветер слабый западного направления, около 6 м/с. Порывы до 18,1 м/с.

Во вторник, 3 августа, ожидается облачность с прояснениями. Дневная температура воздуха — минимум +14 °C, максимум +22 °C. Ночью –  +13…+14 °C. Ветер западный и слабый, не выше 6 м/с. Порывы могут достигать 13,5 м/с.

В среду, 4 августа, снова облачно с прояснениями, пока дождя в прогнозе нет. Днем обещают до +22 °C, ночью в среднем +15…+16 °C. Будет дуть слабый юго-западный ветер, лишь 1,2 м/с. Порывы до 6,7 м/с.

На четверг, 5 августа, прогнозируется пасмурная погода. В дневные часы до +24 °C. Ночью будет +16…+17 °C.  Ветер юго-восточного направления, чуть выше 2 м/с. Порывы до 6,3 м/с.

В пятницу, 6 августа, обещают дождь. Днем воздух прогреется всего до +23 °C, а ночью ожидается до +16 °C. Ветер будет с северо-востока, менее 1 м/с. Порывы до 11,3 м/с.



В субботу, 7 августа, возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +17 °C, днем будет максимум +21 °C. Ветер северо-восточного направления, не более 3 м/с. Порывы до 14,7 м/с.
 
Теги: Минск
 
 
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Максимум до +24 °C обещают минчанам в первые дни августа. По предварительным прогнозам на следующую неделю, жара в столице спадет, будет дождливо, сообщает...
 
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