Евгений Тихонцов: из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось

Из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось. Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня, поддерживал. И, конечно, извиниться, что подвел. Но уже менее чем через четыре года — Олимпиада в Париже. Сейчас буду лечить травмы и сделаю все, чтобы попасть на Игры-2024 и показать достойный уровень белорусской тяжелой атлетики", —спортсмен.