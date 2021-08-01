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Expressen (Швеция): 15 удивительных фактов о мире, которые вы не знали

01.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаете, в какой стране мира машин больше, чем людей? А какая планета могла бы поместиться на территории России? Наверное, нет. Но больше вам не придется пребывать в неведении — вот двадцать любопытных фактов о нашем мире.

Expressen (Швеция): 15 удивительных фактов о мире, которые вы не знали
В Норвегии есть городок под названием Å, а во Франции — Y
1. Во Франции больше часовых поясов, чем в любой другой стране мира

Если считать не только саму европейскую Францию, но и ее зарубежные территории, такие как Французская Полинезия, несколько островов в Вест-Индии и Новую Каледонию в Тихом океане, то всего будет 12 часовых поясов.


Фото AFP

2. В Канаде более двух миллионов озер


Фото из открытых источников

3. Нью-Йорк расположен значительно южнее, чем Рим.




4. Плутон поместился бы на территории России



5. В Папуа-Новой Гвинее говорят на 851 языке


Фото Express


6. В Швеции 221,8 тысяч островов — больше, чем в любой другой стране в мире




7. В Сан-Марино автомобилей больше, чем жителей

Сан-Марино — единственная страна в мире, где машин больше, чем людей, — 1 261 автомобиль на 1 тысячу жителей (по данным на 2018 год). На втором месте в этом рейтинге — Монако (899 машин на 1 тысячу жителей), на третьем — США (795).



8. На 96% языков мира говорят всего 4% населения планеты



9. За те 60 секунд, что вы потратили на чтение этой статьи, в аэропортах по всему миру потерялись 47 чемоданов и сумок. В год теряются в среднем 24,8 миллионов единиц багажа. Звучит пугающе? Не беспокойтесь, 99,4% потерянных вещей возвращаются к владельцам. А 86% чемоданов, которые е появились вовремя на ленте багажа, оказываются в руках у хозяев еще в первые 36 часов после пропажи.



10. На острове Сарк между Англией и Францией нет ни машин, ни фонарей, ни уличного освещения

Населения острова — около 500 человек. Все они пользуются только гужевым транспортом, электрическими транспортными средствами для инвалидов, велосипедами и тракторами со специальным разрешением.




11. Под Северным полюсом суши нет — только океанские льды




12. В огромном Китае — всего один часовой пояс

До 1949 года Китай делился на пять часовых поясов, но после установления Народной республики Коммунистическая партия Китая решила укрепить единство страны и ввела единый часовой пояс для всех. Поэтому теперь при пересечении границы между Китаем и Афганистаном приходится переводить часы почти на четыре часа назад.




13. Старейшее дерево в мире — 5074-летняя сосна в Калифорнии



14. Страна Монако по площади меньше Центрального парка в Нью-Йорке. Но ее жители очень богаты.



15. В Африке есть город Ганвье в Бенине — полностью построенный на воде

Все здания, за исключением школы, стоят там на бамбуковых сваях.
 
 
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