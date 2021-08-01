Тихановская: айтишники сыграли огромную роль в движении белорусов к свободе

В ходе двухнедельного визита в США демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская встретилась с представителями IT-сферы, в том числе белорусами, работающими в Кремниевой долине.



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Первая из двух встреч прошла в формате дискуссии с венчурными инвесторами, топ-менеджерами компаний и профессорами, сообщает пресс-служба политика. Среди участников были Дмитрий Бируля (сооснователь компании Veryfi), Виталий Голомб (исполнительный продюсер Startup AddVenture), Луи Леот (партнер Foley & Lardner LLP), Бертон Ли (представитель Stanford University School of Engineering), Михаил Румянцев (основатель платформы для стартапов Founders.ai и FriendlyData), Ольга Бируля (Facebook, UC Berkeley, Startup advisor).

Тихановская обсудила с предпринимателями и экспертами «возврат безопасности и законности в Беларуси и для людей, и для бизнесов». По ее мнению, уже сейчас нужно создавать рабочие группы, которые смогут готовить необходимые реформы для будущего восстановления и развития, в том числе IT-сферы, а также возвращения уехавших из страны компаний домой.

Отмечена необходимость выстраивать отношения с профильными университетами в Токио, Сеуле и Сингапуре.

«Из девяти спикеров трое были вовлечены в проекты IT-хаба «Имагуру», который основала Татьяна Маринич (закрыт белорусскими властями Беларуси, работает в Испании. — БелаПАН.). Эта организация разрушена режимом, но она дала путевку в жизнь сотням стартапов и специалистам», — отметила пресс-служба Тихановской.

Речь также шла о подготовке большой конференции по теме IT и политики в контексте Беларуси.

«Сначала мне пришлось учиться быть политиком, а теперь, вероятно, придется разобраться и в IT. Но я понимаю, как важна ваша сфера, и Беларуси очень нужен ваш опыт и ваша экспертиза», — отметила на встрече экс-кандидат в президенты.

Кроме того, Тихановская пообщалась с «широкой группой белорусов, которые живут в Калифорнии и работают в IT». «Они обсудили, как уже сейчас и в перспективе айтишники могут помогать родной стране, — сообщила пресс-служба. — Светлана Тихановская отметила, что айтишники сыграли огромную роль в движении белорусов к свободе — начиная от платформы «Голос», которая помогла доказать фальсификации, заканчивая всеми онлайн-платформами, помогающими протесту».

В свою очередь участники встречи заявили, что могут помочь в открытии программы менторства для тех в Беларуси, кто хочет найти работу в IT, регулярно отправлять пожертвования проектам и конкретным людям, а также работать над созданием новых онлайн-платформ.

Визит Тихановской в США продолжается с 18 июля. За это время она провела более десятка встреч. 28 июля демократического лидера принял президент страны Джо Байден .

Накануне Тихановская встретилась с известным футурологом Фрэнсисом Фукуямой и бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс (2005—2009). Ранее ее принимала бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт (1997—2001).

Соединенные Штаты Америки стали 23-м государством, которое Тихановская посещает с осени 2020 года. В июле этого года она также побывала в Ирландии.

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