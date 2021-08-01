Усов: «США готовы включиться в противостояние с Россией за влияние и будущее Беларуси»

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Политолог — о значении встречи Тихановской и Байдена и о репрессиях на экспорт.





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По мнению руководителя варшавского Центра политического анализа и прогноза Павла Усова, встреча Светланы Тихановской и президента США значит очень много на символическом и политическом уровне.

— Это инвестиция в будущее Тихановской и демократического сообщества, — отметил политический аналитик в интервью Еврорадио . — США легитимизируют Тихановскую как представителя Беларуси, как легитимного президента страны, который фактически не вступил в должность.

Второй момент, не менее важный: США уже не рассматривают Беларусь как сферу влияния исключительно России, как цивилизационное пространство «русского мира», как это было на протяжении долгого времени, и готовы включиться в геополитическое противостояние с Россией за влияние и будущее Беларуси.

Это должно стать сигналом для России, что борьба за Украину и Беларусь переходит на другой уровень, подчеркивает эксперт.

«Лукашенко продает репрессии на экспорт Москве»

Политолог считает, что Кремль доволен тем, что Лукашенко зачищает пространство , «потому что делает фактически то, что должен был бы делать российский режим, если бы он полностью стабилизировался в Беларуси».

Павел Усов напоминает, как в Крыму вычищали все антироссийские элементы.

Лукашенко вычищает все антироссийские, национальные белорусские элементы и будет этим заниматься, пока в стране не настанет пустыня, после чего Кремль может, безусловно, начать более расширенную атаку в направлении интеграции с Беларусью.

— Для Москвы консолидация национального движения в Беларуси была сильным вызовом. Они этого не ожидали. Не ожидали даже того, что российские блогеры — тот же Невзоров будет ходить с бело-красно-белым флагом. И многие деятели культуры поддерживали именно национально-освободительное движение в Беларуси.

Для Москвы это был идеологический вызов, потому что все национальное для них проблема.

Я думаю, что Лукашенко как советский человек, как «русский со знаком качества», с одной стороны, стремится показать, что «эти националисты — это фашисты, они пытаются оторвать Беларусь от России, и я их уничтожаю, поддержите меня».

Он этот конфликт на сегодняшний день продает Москве, борясь с внутренним врагом. Это, безусловно, репрессии на экспорт.

Но с другой стороны, это логика системы, потому что национальное равно демократическому, и демократическое равно национальному в Беларуси в контексте постсоветских стран.

Без национальной опоры невозможно будет построить сильную консолидированную демократию, а без сильной консолидированной демократии невозможно будет построить национальное самодостаточное государство и общество. Для Лукашенко и демократия, и национальное — это, по сути, смертельные враги.

Логика авторитарных систем строится на том, что все, что создает вызов, угрозу, деконсолидирует систему, должно быть уничтожено.

…Когда происходила оттепель перед выборами, всегда это приводило к сильной консолидации, сильным вызовам для системы в рамках выборов, — аналитик приводит в пример события 2006-го и 2010-го годов. — Конечно, того, что произошло в 2020-м, никогда не было, поэтому масштаб давления, кризиса не сравним.

И этот кризис, по мнению властей, можно решить только масштабными репрессиями, масштабным террором. Потому что функционировать и управлять в рамках проснувшегося общества будет невозможно, поэтому Лукашенко инстинктивно действует в направлении уничтожения всего того, что ставит под сомнение легитимность его власти.

Основным инструментом, на что он может опереться, — это «русский мир», «советский мир». Это фактически идентичные понятия. И опираясь на это, он стремится уничтожить белорусское национальное, интеллектуальное, культурное и политическое пространство.