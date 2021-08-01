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Усов: «США готовы включиться в противостояние с Россией за влияние и будущее Беларуси»

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о значении встречи Тихановской и Байдена и о репрессиях на экспорт.

Усов: «США готовы включиться в противостояние с Россией за влияние и будущее Беларуси»

Фото: sinclairstoryline.com

По мнению руководителя варшавского Центра политического анализа и прогноза Павла Усова, встреча Светланы Тихановской и президента США значит очень много на символическом и политическом уровне.

— Это инвестиция в будущее Тихановской и демократического сообщества, — отметил политический аналитик в интервью Еврорадио. — США легитимизируют Тихановскую как представителя Беларуси, как легитимного президента страны, который фактически не вступил в должность.

Второй момент, не менее важный: США уже не рассматривают Беларусь как сферу влияния исключительно России, как цивилизационное пространство «русского мира», как это было на протяжении долгого времени, и готовы включиться в геополитическое противостояние с Россией за влияние и будущее Беларуси.

Это должно стать сигналом для России, что борьба за Украину и Беларусь переходит на другой уровень, подчеркивает эксперт.

«Лукашенко продает репрессии на экспорт Москве»

Политолог считает, что Кремль доволен тем, что Лукашенко зачищает пространство, «потому что делает фактически то, что должен был бы делать российский режим, если бы он полностью стабилизировался в Беларуси».

Павел Усов напоминает, как в Крыму вычищали все антироссийские элементы.

Лукашенко вычищает все антироссийские, национальные белорусские элементы и будет этим заниматься, пока в стране не настанет пустыня, после чего Кремль может, безусловно, начать более расширенную атаку в направлении интеграции с Беларусью.

— Для Москвы консолидация национального движения в Беларуси была сильным вызовом. Они этого не ожидали. Не ожидали даже того, что российские блогеры — тот же Невзоров будет ходить с бело-красно-белым флагом. И многие деятели культуры поддерживали именно национально-освободительное движение в Беларуси.

Для Москвы это был идеологический вызов, потому что все национальное для них проблема.

Я думаю, что Лукашенко как советский человек, как «русский со знаком качества», с одной стороны, стремится показать, что «эти националисты — это фашисты, они пытаются оторвать Беларусь от России, и я их уничтожаю, поддержите меня».

Он этот конфликт на сегодняшний день продает Москве, борясь с внутренним врагом. Это, безусловно, репрессии на экспорт.

Но с другой стороны, это логика системы, потому что национальное равно демократическому, и демократическое равно национальному в Беларуси в контексте постсоветских стран.

Без национальной опоры невозможно будет построить сильную консолидированную демократию, а без сильной консолидированной демократии невозможно будет построить национальное самодостаточное государство и общество. Для Лукашенко и демократия, и национальное — это, по сути, смертельные враги.

Логика авторитарных систем строится на том, что все, что создает вызов, угрозу, деконсолидирует систему, должно быть уничтожено.

…Когда происходила оттепель перед выборами, всегда это приводило к сильной консолидации, сильным вызовам для системы в рамках выборов, — аналитик приводит в пример события 2006-го и 2010-го годов. — Конечно, того, что произошло в 2020-м, никогда не было, поэтому масштаб давления, кризиса не сравним.

И этот кризис, по мнению властей, можно решить только масштабными репрессиями, масштабным террором. Потому что функционировать и управлять в рамках проснувшегося общества будет невозможно, поэтому Лукашенко инстинктивно действует в направлении уничтожения всего того, что ставит под сомнение легитимность его власти.

Основным инструментом, на что он может опереться, — это «русский мир», «советский мир». Это фактически идентичные понятия. И опираясь на это, он стремится уничтожить белорусское национальное, интеллектуальное, культурное и политическое пространство.

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