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В Эгейском море у берегов Греции произошло сильное землетрясение

01.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек.


Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) утром в воскресенье, 1 августа.

Подземные толчки зафиксировали в 04:31 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Напомним, на этой неделе у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Тогда была объявлена угроза цунами.
 
 
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Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают более 30 тысяч человек.
 
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