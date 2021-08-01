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Под Бегомлем поставили памятный знак репрессированным в сталинские времена

01.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным событием праздника деревни Будиловка, что на Бегомльщине, стало открытие памятного знака жертвам репрессий.

Это стало продолжением дела по увековечиванию памяти погибших земляков, начатой уроженцем Будиловки, доктором исторических наук, профессором Николаем Печенем. Именно ему принадлежит идея установки памятника и посадки березовой рощи, сообщают «Родныя вытокі».

Сейчас Николай Анатольевич собрал сведения о своих репрессированных родных и односельчанах, съездил в Оршу, привез землю с Кобыляцкой горы, где в годы репрессий было расстреляно более 20 тысяч человек.

Внуки и правнуки тех, чьи имена записаны на черной плите, заложили капсулу с землей у подножия большого камня. После поминального молебна, который отслужил иерей Алексей Кушнеревич, память погибших почтили минутой молчания.



Председатель районного Совета депутатов Валентина Рандаревич искренне поздравила всех присутствующих с праздником села и выразила слова благодарности Николаю Печеню.
 
 
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Главным событием праздника деревни Будиловка, что на Бегомльщине, стало открытие памятного знака жертвам репрессий.
 
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