Под Бегомлем поставили памятный знак репрессированным в сталинские времена

сообщают «Родныя вытокі». Это стало продолжением дела по увековечиванию памяти погибших земляков, начатой уроженцем Будиловки, доктором исторических наук, профессором Николаем Печенем. Именно ему принадлежит идея установки памятника и посадки березовой рощи,«Родныя вытокі».





Сейчас Николай Анатольевич собрал сведения о своих репрессированных родных и односельчанах, съездил в Оршу, привез землю с Кобыляцкой горы, где в годы репрессий было расстреляно более 20 тысяч человек.





Внуки и правнуки тех, чьи имена записаны на черной плите, заложили капсулу с землей у подножия большого камня. После поминального молебна, который отслужил иерей Алексей Кушнеревич, память погибших почтили минутой молчания.













Председатель районного Совета депутатов Валентина Рандаревич искренне поздравила всех присутствующих с праздником села и выразила слова благодарности Николаю Печеню.



