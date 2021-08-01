Сколько в стране ИП? И как «наведение порядка» в бизнесе может отразиться на экономике и потреблении

У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников», – высказал свое возмущение министрам правительства Александр Лукашенко





Петра КОМЯКОВИЧА: Бизнесменам, судя по всему, прозрачно намекнули на еще более сложные времена. Как восприняли эту новость в Союзе предпринимателей Брестской области? Мы поинтересовались мнением активного члена Союза, представителя республиканского СП по Брестской области





«Честно сказать, предприниматели не поняли выдвинутых претензий. О каком офшоре вообще идет речь? У нас налоговая нагрузка, вместе с ФСЗН и другими выплатами, под 50%. В то же время никому не выгодно работать непрозрачно. Бизнес на Брестчине в подавляющем большинстве стремится работать честно, платит налоги. Главное – чтобы были соответствующие условия для развития. А все эти разговоры о наведении порядка явно не добавляют уверенности, скорее, наоборот, создают лишнее напряжение. Сложно говорить о каком-то развитии в таких условиях», – констатирует бизнесмен с более чем 30-летним стажем.

Между тем…

пишет Брестская газета. За последние полгода из Брестской области, по разным оценкам, уехали за рубеж от 1500 до 3000 предпринимателей. Всего разными видами бизнеса занимается более 33 тысяч наших земляков. Соседние страны предпринимают активные действия, чтобы переманить к себе активных белорусов. Так, правительство Литвы позволило белорусским иммигрантам легко открывать счета, создавать компании и декларировать налоги онлайн,Брестская газета.





В Польше запустили программу, по которой белорусы могут не проходить долгую процедуру получения разрешения на работу, без проблем перевезти в страну сотрудников с их семьями, а также получить юридическую помощь.





Латвийские власти создали специальную группу, которая стала в ускоренном режиме рассматривать заявки белорусских IT-специалистов, которым требуются визы для себя и родственников.





В Украине упростили получение вида на жительство и процесс трудоустройства, а также продлили срок временного пребывания на территории страны белорусских IT-специалистов и членов их семей до 180 дней.





Сколько предпринимателей работают в Беларуси?

Согласно открытым источникам (Белстат и Министерство по налогам и сборам Беларуси), в нашей стране на 1 июня 2021 года было зарегистрировано 272 968 индивидуальных предпринимателей, то есть чуть более 2,5% от населения страны. В среднем каждый 34-й житель Беларуси является ИП.





Комментарий по поводу

Александр ЧЕРНОВАЛОВ, доктор экономических наук:





«Некоторым моим оппонентам хочется настроить население на то, что лучше работать на государство, то бишь наемными работниками. Ведь индивидуальные предприниматели – наиболее независимая часть общества. Более послушным обществом, возможно, проще управлять. Но для экономики это плохо. Я не раз отмечал, что для нормального развития нужно, чтобы в бизнес был вовлечен не каждый 34-й житель, как у нас, а хотя бы каждый 7-й. Чтобы была конкуренция. Построить закрытую экономику у нас в любом случае не получится. Приведу простой пример, чтобы каждому было понятно. Недавно правительство объявило, что готово отказаться от закупок товаров из Европы в ответ на западные санкции и заменить их российским импортом либо собственным производством. Например, вместо двигателей немецких будут устанавливать на наши автобусы «МАЗ» свои моторы или российские. Практически каждый из нас наверняка ездил в таких автобусах. Чтобы определить, какой в них мотор, не надо быть специалистом в области автомобилестроения. «МАЗ» с немецким мотором «мурлычет» и быстро набирает скорость. С нашим – тарахтит, как трактор, и еле-еле взбирается на мост. Вот вам только один пример, почему из-за слабой конкуренции в условиях административного воздействия на экономику страдает в конечном итоге потребитель. Если ударить по частному бизнесу, особенно малому и среднему, таких примеров станет намного больше».



