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Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде
Источник материала: Навiны
Еще две белоруски покидают борьбу за награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).
Первая уступила в стартовом круге в категории до 76 кг немке Алине Роттер Фокен (1:2).
Вторая не смогла пробиться в финал в прыжках в длину (с результатом 6,55 м она заняла 14-е место в квалификации).
Завершили выступления на стадии отбора метательницы молота Анна Малыщик (13-е место) и Анастасия Маслова (28-е).
Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды
На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:
Фото НОК
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Еще две белоруски покидают борьбу за награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и...
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