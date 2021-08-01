ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде

01.08.2021 09:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Еще две белоруски покидают борьбу за награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).

Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде

Первая уступила в стартовом круге в категории до 76 кг немке Алине Роттер Фокен (1:2).

Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде

Вторая не смогла пробиться в финал в прыжках в длину (с результатом 6,55 м она заняла 14-е место в квалификации).

Завершили выступления на стадии отбора метательницы молота Анна Малыщик (13-е место) и Анастасия Маслова (28-е).

Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды принес прыгун на батуте Иван Литвинович.

На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:

  1. Китай — 22 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых;
  2. США — 19, 20, 13;
  3. Япония — 17, 5, 8;
  4. Австралия — 13, 3, 14;
  5. Россия — 11, 15, 12.

 

Фото НОК

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще две белоруски покидают борьбу за награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская World of Tanks стала самой популярной игровой франшизой в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by