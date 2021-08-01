Источник материала: UDF



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«Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан, все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет», - сказал Песков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия проиграла гонку вакцин Страны, подписавшие контракты на поставку «Спутника», массово грозят аннулировать сделки.

Президент РФлично подключился к рекламе российской вакцины «Спутник V», называя ее «самой лучшей в мире» и не сравнимой по уровню защиты и степени безопасности, а в октябре оценивал в 100 млрд долларов выручку от будущих продаж за рубеж.И хотя «Спутник» зарегистрировали более 70 стран, - от Анголы до Эквадора - подтвержденный объем поставок российского препарата сейчас примерно в 10 раз ниже, чем у американских и китайских конкурентов - Pfizer, Sinovac и Sinopharm. Именно они выигрывают глобальную гонку вакцин, оставляя Россию далеко позади, следует из подсчетов Bloomberg.Страны, подписавшие контракты на поставку «Спутника», массово сообщают о задержках и грозят аннулировать сделки.Боливия должна была получить из России 5,2 миллиона доз «Спутника» к концу мая, но даже к концу июню фактически в страну доставлено меньше 15% этого объема - 745 тысяч доз, пишет BBC News.В 20х числах июля в Боливию поступила партия в 525 тысяч доз, а затем стало известно, что новая доставка на 200 тысяч снова задерживается. Власти оказались в тупике: вколов первую дозу, они не получили вторую и столкнулись с ситуацией, когда завершать иммунизацию нечем.В той же беде оказалась Гватемала, министр здравоохранения которойпопросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз «Спутника».По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.27 июля президент Гватемалызаявил, что его страна отказывается от соглашения по поставке половины доз «Спутника» (8 из 16 миллионов) и будет покупать альтернативные вакцины. Аванс останется у России, но больше денег Гватемала перечислять не будет.Разорвать контракт на поставки «Спутника» пригрозила и Аргентина. 22 июля газета Nation опубликовала письмо советницы президентаруководству РФПИ. В нем чиновница просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск отмены контракта из-за задержек.Аргентина ожидала получить 10 млн доз до конца февраля. Но к середине июля оба компонента получили лишь 2,5 млн человек. При этом у миллиона аргентинцев истек предельный 3-месячный срок между введением двух компонентов.В марте глава РФПИзаявлял, что у России есть возможность обеспечить вакциной 700 миллионов человек до конца года. Но к середине июля многие страны, сделавшие ставку на российский препарат, получили считанные проценты от контрактных объемов, пишет BBC News.Обязательства РФ по поставкам вакцин на внешние рынки «безусловно будут выполняться», заявил 23 июля пресс-секретарь КремляПри этом он отметил, что безусловным приоритетом остаются вакцинация граждан России.