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Важные традиции на Мокрины

Что нужно сделать в этот день

Что нельзя делать 1 августа

Приметы на Мокрины:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня Если сегодня хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.Ходить грязным и неопрятным.Есть яблоки.Ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.Грустить, унывать и обижаться.Поднимать с земли потерянные вещи.Давать или брать взаймы что-либо.Много падающих звезд - следует ждать сильных ветров.Пошел дождь - к неурожаю орехов.Хорошая и солнечная погода - бабье лето будет долгим.День выдался дождливым - к хорошему и богатому урожаю в следующем году.Если с осины падает пух, можно идти собирать подосиновики.Дождя нет - к затяжной засухе.Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.День ангела в этот день отмечают Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!