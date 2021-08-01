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Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции на Мокрины
Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.
Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.
Что нужно сделать в этот день
В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.
Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.
Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.
Что нельзя делать 1 августа
Ходить грязным и неопрятным.
Есть яблоки.
Ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.
Грустить, унывать и обижаться.
Поднимать с земли потерянные вещи.
Давать или брать взаймы что-либо.
Приметы на Мокрины:
Много падающих звезд - следует ждать сильных ветров.
Пошел дождь - к неурожаю орехов.
Хорошая и солнечная погода - бабье лето будет долгим.
День выдался дождливым - к хорошему и богатому урожаю в следующем году.
Если с осины падает пух, можно идти собирать подосиновики.
Дождя нет - к затяжной засухе.
Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.
День ангела в этот день отмечают Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!
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Если сегодня хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.
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