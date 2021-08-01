Гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2021: кому сильно повезет, а на кого свалятся неудачи

Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

"В течения месяца вас будут привлекать и притягиваться яркие огненные партнеры, харизматичные, которые будут предлагать сотрудничество и новые проекты. Но здесь также могут быть излишние затраты и потери, особенно по теме детей, отдыха и неудачных мероприятий. Возможно, вы захотите подарить своим любимым путешествия или сделать какой-то подарок, связанный с обучением", - рассказывает астролог.

"Если вы еще не разослали свое резюме, то сделайте это немедленно, начиная с 8 августа. Такие сферы деятельности, как бьюти индустрия, косметология, пластическая хирургия, флористика, кулинария, ювелирка, товары, сделанные своими руками, получат сверхприбыль или получат новый креативный виток развития, что как вследствие повлечет за собой и дополнительный доход", - уверена эксперт.

"Здоровье будет слабым местом в конце лета. Укрепляйте иммунитет и больше отдыхайте в спокойной обстановке на природе. Тщательно готовьтесь к запланированным хирургическим вмешательствам и пластической хирургии", - добавила Арина Артуровна.

"Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества", - говорит Арина Артуровна.

"Вероятны любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы. Непредвиденные развязки любовных историй. Информацию, которую вы получите в этом месяце, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь только вам", - добавила астролог.

"Возможно кто-то попытается подчинить себе вашу волю, поставить вас перед выбором, так же есть указание на болезнь кого-то из родственников, зависимость от других людей и ограниченные инициативы", - предупреждает эксперт.

"Это может быть связано с работой, долгосрочными проектами, здоровьем. В любом случае, вам захочется какое-то время полного уединения, уход в себя, медитаций, релакса и полной концентрации на своих мечтах, целях и желаниях. Кстати, последнее может сработать, если вы будете спокойно и сконцентрировано идти к вашим целям, четко визуализировать и прописывать чего конкретно вы хотите от Вселенной", - уверена эксперт.

"Только от вашей инициативы, напора и влияния на окружающих вы сможете добиться результатов в любой сфере вашей деятельности. О вас будут судачить и пускать сплетни, завидовать вашим успехам, но не расстраивайтесь, черный пиар - тоже пиар. Работы будет много, не хватайтесь на все сразу, иначе это может сказаться на вашем здоровье", - советует Арина Артуровна.

"Лучше займитесь творчеством, танцами, музыкой, искусством и энергия пойдет в правильном русле и на благо вашим отношениям. Не стройте ожиданий и решайте проблемы по мере их поступлений. Также могут быть обманы, измены, предательства и заблуждения в личном и бизнес-партнерстве", - добавила астролог.

"Есть вероятность, что многие Весы захотят работать удаленно и перейдут на режим онлайн. В этом месяце также можно просить поддержку у ваших опекунов, спонсоров и меценатов", - считает эксперт.

"Бизнесменам нужно быть особо аккуратными - вероятны рейдерские захваты, вымогательство, недобросовестные действия ваших партнеров и коллег. Чтобы предупредить возможные неприятности, будьте на чеку и проверяйте тщательно документы, не верьте словам", - добавила эксперт.

"Не самое благоприятно время, чтоб вкладываться в недвижимость и покупать землю. Так же могут упасть ваши доли акций в компаниях. Родители, друзья и ваши "спонсоры" могут помочь в решении вопроса по недвижимости", - считает эксперт.

"Напряженные отношения с детьми и ссоры могут быть из-за учебы, излишних растрат, развлечений и финансирования в целом. Если вы участвуете в судовых процессах, есть вероятность проигрыша и вам все равно придется заплатить немаленькую сумму", - говорит астролог.

"Во второй половине месяца благоприятно отправиться в отпуск куда-нибудь подальше от дома, в дальние страны. В путешествии вы познакомитесь с очень интересными людьми, может завязаться страстный любовный роман с иностранцем или иностранкой", - советует Арина Артуровна.

"Водолеям в августе 2021 нужно быть аккуратными в финансовых операциях, не поддаваться на уговоры вложить деньги в сомнительный бизнес или взять кредит под какие-то заманчивые проекты. Есть вероятность крупных потерь, убытков", - считает астролог.

"Детям не позволяйте экстремальных развлечений, когда повышена травмоопасность", - подытожила эксперт.

"Люди, с которыми вы будете общаться, могут выдавать много дезинформации и выдавать желаемое за действительное. Фальшивая обертка во всем. Есть вероятность, что вас могут использовать в своих меркантильных целях, разочарование в партнерствах", - предостерегла астролог.

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