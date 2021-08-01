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Эльвира Набиуллина. Фото: РИА Новости

«У нас был очень продолжительный период высокой инфляции в конце 1990х и 2000х. Наши люди жили с низкой инфляцией лишь короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были заякорены, когда условия были более стабильны, но теперь они реагируют на пандемию и высокие темпы роста цен», - заявила Набиуллина.

«Ставки по депозитам ниже инфляции, не говоря уже об инфляционных ожиданиях. Люди считают их слишком низкими для сбережений», - объясняет она.

«Просто заморозить цены на некоторые товары - это, пожалуй, самое простое что можно сделать. Но мы знаем, что могут быть последствия, - сказала она. - Если цены растут каждый день на множество товаров, нужно увеличивать меры поддержки для наиболее страдающих групп населения».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Набиуллина призвала готовиться к инфляции надолго Инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев с 7,9% прошлой весной подскочили до 13,4% в июле.

По ее словам, стремительное подорожание продуктов питания «сорвало с якоря» инфляционные ожидания простых россиян, которые теперь считают, что цены будут расти втрое быстрее 4-процентной цели ЦБ.При том что Росстат оценивает потребительскую инфляцию в 6,5%, сами граждане заявляют, что цены выросли в среднем на 16,5%, а каждый пятый - 21,7% - уже видит в стране гиперинфляцию на уровне 30% и выше.Инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев с 7,9% прошлой весной подскочили до 13,4% в июле, оформив максимум за пять лет, показал опрос ЦБ.Причина этого, по словам, кроется в низком доверии к центробанку, а также незабытом опыте гиперинфляции 1990х.Россия позже других приступила к инфляционному таргетированию, и «у населения нет достаточно доверия, чтобы понять, что центробанк всегда будет принимать меры, чтобы вернуть инфляцию к цели», добавила глава ЦБ.Опустив процентную ставку до минимума с царских времен в прошлом году, Банк России перешел к ужесточению в 2021-м и за четыре месяца увеличил стоимость заимствований с 4,25% до 6,5% годовых. И хотя цикл ужесточения стал самым резким с 2014 года, Набиуллина не считает, что политика ЦБ стала «ястребиной».По данным ЦБ, во второй декаде июля топ-10 банков предлагали в среднем максимальную ставку по вкладам в размере 5,46%. И хотя с начала года этот показатель вырос более чем на 1 процентный пункт, в реальном выражении - с учетом инфляции - доходность остается отрицательной.Люди в ответ голосуют ногами. За январь-июнь объем рублевых средств физлиц в банках сократился на 365 млрд рублей, до 25,667 трлн.Попытки сдуть пыль с советских рецептов управления экономикой и затормозить инфляцию директивной заморозкой цен и ограничениями на экспорт, по мнению Набиуллиной, могут закончиться печально.