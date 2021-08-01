|
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж
Источник материала: UDFСегодня в брак вступила Виктория, старшая внучка Александра Лукашенко,
В Сети ранее появилась информация, что свадьбу могли устроить в минском ресторане «Лебяжий», который расположен на территории одноименного заказника, и что на ней якобы могло быть около 400 гостей. Telegram-канал сообщает, что гостей было около 70, но не уточняет, в каком конкретно ресторане она прошла.
Сообщается, что свадьба проходила в ресторане в кругу родных и близких людей, которых было около 70 человек.
23-летняя Виктория — старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко. Виктория самая старшая из семи внуков Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летняя Виктория — старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)