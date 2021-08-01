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Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

01.08.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня в брак вступила Виктория, старшая внучка Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

В Сети ранее появилась информация, что свадьбу могли устроить в минском ресторане «Лебяжий», который расположен на территории одноименного заказника, и что на ней якобы могло быть около 400 гостей. Telegram-канал сообщает, что гостей было около 70, но не уточняет, в каком конкретно ресторане она прошла.


Сообщается, что свадьба проходила в ресторане в кругу родных и близких людей, которых было около 70 человек.

23-летняя Виктория — старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко. Виктория самая старшая из семи внуков Лукашенко.
 
 
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23-летняя Виктория — старшая дочь Виктора, сына Александра Лукашенко.
 
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