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В Восточном Иерусалиме продолжаются протесты
Источник материала: ОНТ
Протесты уже несколько месяцев штормят и Восточный Иерусалим. Место действия – палестинский район Шейх-Джарра.
В очередной демонстрации приняли участие палестинцы, иностранные активисты и депутаты израильского парламента из нескольких партий. Последние слушания по делу о выселении четырех палестинских семей пройдут в Верховном суде Израиля в понедельник. До этого местные суды признали выселение законным. Компания-застройщик доказала покупку земли и право на ее владение.
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Протесты уже несколько месяцев штормят и Восточный Иерусалим. Место действия – палестинский район Шейх-Джарра. В очередной демонстрации приняли участие...
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