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На улицах Франции протестуют против «зеленых паспортов» и принудительной вакцинации
Источник материала: ОНТ
На улицах Франции горячо по другому поводу. Третью субботу подряд в крупных городах протестуют противники «зеленых паспортов» и принудительной вакцинации.
В Париже манифестанты были крайне агрессивными, завязались стычки с полицией. Силовики применили силу и слезоточивый газ. Участники акций протеста называют обязательные меры «санитарным апартеидом». По данным некоторых соцопросов, такой позиции придерживаются 35% французов. Власти называют людей «безответственными эгоистами». Неделю назад французский сенат одобрил изменения в закон о санитарных мерах. Теперь без сертификата о вакцинации нельзя попасть в общественные места, а сама прививка обязательна для представителей ряда профессий.
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На улицах Франции горячо по другому поводу. Третью субботу подряд в крупных городах протестуют противники «зеленых паспортов» и принудительной вакцинации. В...
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