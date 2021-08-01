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Турция объявила зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы
Источник материала: ОНТ
Турция объявила зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы. Такое решение накануне принял президент Эрдоган. Он же заявил, что возможная причина – поджоги, а виновные понесут наказание.
Наиболее пострадали пять провинций. По данным местной прессы, погибших уже как минимум шесть. Пострадавших – более 400. Из них десять в больницах в тяжелом состоянии. Огонь добрался до отелей, эвакуируют тысячи туристов. Наша страна направила спасательную авиацию в Турцию, а белорусское посольство рекомендовало тем, кто планировал отдых в пострадавших регионах, воздержаться от поездки.
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Турция объявила зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы. Такое решение накануне принял президент Эрдоган. Он же заявил, что возможная причина – поджоги, а...
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