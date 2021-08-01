ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что изменится в Беларуси 1 августа 2021 года: повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий

01.08.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что изменится в Беларуси 1 августа 2021 года: повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий

Беларусь продолжает держать курс социально ориентированного государства. С этого месяца повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий. И это только некоторые изменения в разных сферах жизни, которые принесет нам август.

Драйвер для увеличения выплат – бюджет прожиточного минимума. Теперь он чуть больше 283 рублей. Дополнительные средства появятся у неработающих пенсионеров от 75 лет и старше. Растут и социальные пенсии. Их, в том числе, получат инвалиды и те, кто за ними ухаживают. Повысятся пенсии у Героев Беларуси, Советского Союза, Соцтруда, блокадников, узников концлагерей и других.

С сегодняшнего дня поднимаются пособия по уходу за ребенком до трех лет. На первого родитель получит чуть более 495 рублей, на второго и последующих – 566. Растут и выплаты за рождение ребенка. Около 10 тысяч семей получат материальную помощь к школе.

Подешевеет и детское питание. Это связано с уменьшением ставки НДС.

Изменения коснутся и тех, кто выезжает из Беларуси на машине. Витебская область вводит пограничный налог. На такие меры идет четвертый регион страны. Средства направят на борьбу с пандемией. В два раза увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву до 20 в неделю. Также в августе начнется осенний призыв в армию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь продолжает держать курс социально ориентированного государства. С этого месяца повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий. И это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия проиграла гонку вакцин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by