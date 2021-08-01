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Что изменится в Беларуси 1 августа 2021 года: повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий
Источник материала: ОНТ
Беларусь продолжает держать курс социально ориентированного государства. С этого месяца повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий. И это только некоторые изменения в разных сферах жизни, которые принесет нам август.
Драйвер для увеличения выплат – бюджет прожиточного минимума. Теперь он чуть больше 283 рублей. Дополнительные средства появятся у неработающих пенсионеров от 75 лет и старше. Растут и социальные пенсии. Их, в том числе, получат инвалиды и те, кто за ними ухаживают. Повысятся пенсии у Героев Беларуси, Советского Союза, Соцтруда, блокадников, узников концлагерей и других.
С сегодняшнего дня поднимаются пособия по уходу за ребенком до трех лет. На первого родитель получит чуть более 495 рублей, на второго и последующих – 566. Растут и выплаты за рождение ребенка. Около 10 тысяч семей получат материальную помощь к школе.
Подешевеет и детское питание. Это связано с уменьшением ставки НДС.
Изменения коснутся и тех, кто выезжает из Беларуси на машине. Витебская область вводит пограничный налог. На такие меры идет четвертый регион страны. Средства направят на борьбу с пандемией. В два раза увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву до 20 в неделю. Также в августе начнется осенний призыв в армию.
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Что изменится в Беларуси 1 августа 2021 года: повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий
Беларусь продолжает держать курс социально ориентированного государства. С этого месяца повышаются детские пособия, выплаты за рождение ребенка, ряд пенсий. И это...
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