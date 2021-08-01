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За прошедшие сутки в Витебской области произошло четыре пожара

01.08.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло четыре пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 июля в 9.28 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Е.Томки в Миорах. "В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок", - уточнили в ведомстве.

В тот же день в 14.16 спасателей уведомили о загорании ячменя в поле на корню в деревне Марково Шумилинского района. "Огонь уничтожил 1,5 га ячменя. Сотрудникам МЧС совместно с работниками сельхозпредприятия удалось спасти 20 га ячменя", - рассказали в МЧС.

31 июля в 16.40 в МЧС поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Кушлики Полоцкого района. В результате в кирпичном сарае уничтожены кровля и имущество. А чуть позднее, в 19.24, спасателям сообщили о пожаре бани в деревне Иказнь Браславского района. В бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

"Причины пожаров устанавливаются", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 июля в 16.40 в МЧС поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Кушлики Полоцкого района. В результате в кирпичном сарае уничтожены кровля и имущество. А чуть...
 
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