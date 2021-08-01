В Академии наук делают гоночный электрокар

Есть отработанные и проверенные образцы: минивэн, легковой автомобиль, дорабатывается спортивный гоночный. Сотрудничество ведется с МАЗом над грузовым электромобилем.





Гусаков утверждает, что белорусский электромобиль будет недорогим — около $20 000: «Очень дорогой электронакопитель. Примерно половина от стоимости автомобиля».





пишет auto.onliner.by В Академии наук работают над белорусским более дешевым аналогом конденсатора. Прорабатывают образцы. Представить обещают после того, как они пройдут испытания на безопасность,auto.onliner.by



