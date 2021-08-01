ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Титулованный Джокович выкинул одну ракетку на трибуны и сломал другую в матче за олимпийскую "бронзу"

01.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел сдержать эмоций в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, передает "Чемпионат".


 
Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В начале третьего сета Джокович на эмоциях выкинул теннисную ракетку на пустые трибуны. Позднее, уступая 0:3 по геймам, при смене сторон титулованный серб разбил ракетку о сетку.

Отметим, судья на вышке вынес Джоковичу предупреждение только за разбитый спортивный снаряд, чем вызвал недоумение Бусты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел сдержать эмоций в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, передает "Чемпионат".
 
Новости дня
Новости разные
 
Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by