



Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.





В начале третьего сета Джокович на эмоциях выкинул теннисную ракетку на пустые трибуны. Позднее, уступая 0:3 по геймам, при смене сторон титулованный серб разбил ракетку о сетку.





Отметим, судья на вышке вынес Джоковичу предупреждение только за разбитый спортивный снаряд, чем вызвал недоумение Бусты.



