﻿ И вновь мимо медали: Анастасия Мирончик-Иванова завершила выступление на ОИ-2020. 21.by
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И вновь мимо медали: Анастасия Мирончик-Иванова завершила выступление на ОИ-2020

01.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Олимпийских играх в Токио завершилась женская квалификация в прыжках в длину.

Белорусская представительница Анастасия Мирончки-Иванова задачу выхода в финал решить не смогла, оставшись за пределами дюжины сильнейших на 14-й позиции.

В лучшей попытке белоруска прыгнула на 6,55 (6,21 — 6,39 — 6,55), что значительно уступает ее лучшему результату сезона (6,79).

Последним пропуском в финал олимпийского турнира стала попытка австралийки Брук Страттон на 6,60.
 
 
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На Олимпийских играх в Токио завершилась женская квалификация в прыжках в длину.
 
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