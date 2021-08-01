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«И, скрывающий имя своё, эксперт в черном стыде балаклавы». Максим Знак написал новый стих
Источник материала: Навiны
Политзаключенный Максим Знак своим поэтическим творчеством ответил на решение властей сделать суд над ним закрытым.
Стихотворение «Стыд» было опубликовано в сети:
Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматриваться Минским областным судом в закрытом режиме. Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, соответствующее постановление получили защитники Знака. Суд начнется 4 августа в 11:00 в здании суда Минского района (ул. Маяковского, 119а).
Обоих обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
По информации Генеральной прокуратуры, согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами «не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
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Политзаключенный Максим Знак своим поэтическим творчеством ответил на решение властей сделать суд над ним закрытым.
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