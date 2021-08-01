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Продолжат ли падать доллар и евро в августе и почему растет белорусский рубль. Прогноз эксперта

01.08.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Продолжат ли падать доллар и евро в августе и почему растет белорусский рубль. Прогноз эксперта
Иллюстративное фото
В июле наблюдалось заметное укрепление белорусского рубля, несмотря на то, что на внешних рынках колебания были минимальными. За месяц валютная корзина к рублю просела на 1,4%. Эксперт рассказал, какие тенденции на валютном рынке возможны в августе.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в июле на внешних валютных рынках было все спокойно.

— За месяц пара евро/доллар выросла с 1,1890 до 1,1900, это меньше чем на 0,1%. В России доллар подорожал с 73,0 до 73,1 российского, или на 0,2%. Евро подорожал с 86,8 до 87,0, или на те же 0,2%, — рассказывает Вадим Иосуб. — А вот снижение всех трех валют к белорусскому рублю было достаточно заметным. За месяц доллар у нас подешевел на 1,3%. Кстати, в последний рабочий день месяца он опустился чуть ниже отметки 2,5 рубля. Евро подешевел на 1,2%, а российский рубль снизился на 1,5%. Валютная корзина за месяц подешевела на 1,4%.

Такое достаточно заметное укрепление белорусского рубля, по словам аналитика, можно объяснить несколькими факторами.


— С одной стороны, это можно объяснить тем, что во второй половине месяца за второй квартал платили налог на прибыль и НДС. Для этого экспортеры могли продавать валюту. Также можно предположить, что какие-то предприятия, стремясь уйти от возможных финансовых санкций, хотят переложиться из валюты в рубли. В отличие от валюты, которая находится на корсчетах на Западе, рубли никаких рисков в этом смысле не несут, — поясняет аналитик.

Статистики по покупке и продаже валюты за июль еще нет, она будет в августе. Но, как говорит эксперт, можно предположить, что население осталось чистым покупателем валюты, а сильное укрепление белорусского рубля шло все-таки за счет продаж белорусскими предприятиями.

— Если допустить, что такие продажи сохранятся в августе, то белорусский рубль может продолжить свое укрепление. И в этом случае к концу месяца доллар может оказаться в диапазоне 2,44−2,49 рубля, евро — в диапазоне 2,91−2,97, а российский рубль — в диапазоне 3,33−3,40 рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Заметное укрепление белорусского рубля, по словам аналитика, можно объяснить несколькими факторами.
 
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