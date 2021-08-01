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Цифра дня. Насколько вырос дефицит национального бюджета
01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Свежие данные Министерства финансов.
Дефицит национального бюджета в январе-июне составил 1 миллиард 561,6 миллиона рублей. Об этом сообщается в
Как отмечает
На национальную экономику за январь-июнь потратили 1 миллиард 764,1 миллиона рублей, или 43,2% от годового плана.
Расходы на расходы на финансирование социальной сферы (соцполитика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) за этот период составили 2 миллиарда 483,6 миллиона рублей
Какая сумма была направлена, к примеру, на национальную оборону в январе-июне, в отчете Минфина не сообщается.
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Свежие данные Министерства финансов.
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