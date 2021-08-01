Цифра дня. Насколько вырос дефицит национального бюджета

Источник материала: Салiдарнасць

Свежие данные Министерства финансов.

Дефицит национального бюджета в январе-июне составил 1 миллиард 561,6 миллиона рублей. Об этом сообщается в отчете Министерства финансов.

Как отмечает Zerkalo.io , расходы национального бюджета в январе-июне составили почти 14,2 миллиарда рублей. Больше половины от этой суммы — чуть больше 7,9 миллиарда рублей — направили на общегосударственную деятельность. Среди прочего это расходы на обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты.

На национальную экономику за январь-июнь потратили 1 миллиард 764,1 миллиона рублей, или 43,2% от годового плана.

Расходы на расходы на финансирование социальной сферы (соцполитика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) за этот период составили 2 миллиарда 483,6 миллиона рублей

Какая сумма была направлена, к примеру, на национальную оборону в январе-июне, в отчете Минфина не сообщается.