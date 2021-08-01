«Китайские боеголовки полетят над территорией России»

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Китай ускоренными темпами наращивает ракетно-ядерный потенциал. Через десять лет мы проснемся в другом мире.





Военный парад в честь 70-летия основания Китайской народной республики. Фото: EPA

26 июля, за сутки до начала российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве, американские ученые Matt Korda и Hans Kristensen, много лет исследующие изменения стратегического баланса в мире, опубликовали сенсационный материал об ускоренном строительстве в Китае двух новых районов развертывания ракет стратегического назначения.

Расположенные вдоль границы с Монголией (1340 км от Иркутска), базы ракет DF-41 имеют 110 и 120 шахт. В ближайшие годы они могут резко изменить тот самый мировой стратегический баланс, о котором эксперты РФ и США в Женеве начали разговор.

Вполне возможно, что скоро этот разговор повернет в новое русло. Академик Алексей Арбатов, выступавший за начало женевских переговоров рассказал в оперативном комментарии «Новой газете», чем чреваты соседские грандиозные стройки для России.





Алексей Арбатов. Фото: РИА Новости

— Алексей Георгиевич, Китай, как третья ядерная сила, существует давно, но как скажется такое развитие китайского ракетно-ядерного комплекса на стратегическом балансе?

— Если эта третья сила будет иметь значительное количество стратегических вооружений, сопоставимое с Россией и США, то глобальный стратегический баланс поменяется в корне.

— Встречаются оценки, что при загрузке в новые шахты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Ганьсу ракет DF-41 общее количество китайских боезарядов на стратегических носителях может вырасти до 875.

— Это пока лишь догадки. Мы видим шахты и понимаем, что теоретически там могут быть ракеты — 230 штук. Мы знаем, что это ракеты DF-41, твердотопливные ракеты, сравнимые с MX Peacekeeper, стоявшей на вооружении США. На них может быть развернуто до десяти ядерных боеголовок в разделяющихся головных частях.

Получаем умножением 2300 боезарядов. Это больше, чем сейчас разрешено иметь США и России по договору СНВ.

— В американской прессе отмечается, что эти ракеты ни разу не забрасывали на заявленную дальность 12 000 километров. Они всегда стреляли на 4500 км.

— Это межконтинентальная ракета дальностью до 14 000 км. На испытаниях им и стрелять на такую дистанцию некуда. Но характеристики известны, специалисты оценивают дальность DF-41 весьма точно.

— Мы знаем, сколько их произведут в ближайшее время?

— Сколько строится шахт, видно из космоса. Сама ракета уже производится и стоит на вооружении. Будут ли ракеты во всех этих шахтах, мы не знаем. Но можно предположить, что со временем, когда построят достаточно ракет, они будут стоять во всех шахтах. Есть вероятность, что не во всех, но в стратегическом планировании всегда рассчитывают на максимальный вариант.

— Сколько времени потребуется, чтобы произвести такое количество стратегических боеголовок?

— Оценки, сколько китайцы произвели делящихся оружейных материалов, очень разнятся. Мы не знаем, сколько они уже создали боеголовок. По некоторым оценкам, у Китая достаточно материала для двух тысяч боеголовок. Но материалы для производства и построенный боеприпас это не одно и то же, поэтому цифра может быть и больше.

Китай ведь все держит в глубокой тайне, он и нам ничего не рассказывает. Но этими вопросами он занимается с 1964 года, в котором он провел свой первый ядерный взрыв. За это время вполне можно было накопить материалов на тысячи ядерных боеголовок.

— У разведки есть инструменты, чтобы понять, где какие стоят заводы и сколько они могут произвести ядерных ракет?

— Цифры понятны—- 230 новых ракет, двадцать старых, плюс 50 на подводных лодках. Темпы производства разведка, конечно, изучает, но это секретные данные и у нас, и в США: никто не хочет сообщать Китаю, насколько точно за рубежом оценивают их потенциал. А он очень солидный.

Китай — единственная страна в мире, которая в случае принятия политического решения за десять лет может сравняться с Россией и США по размерам своего стратегического ракетно-ядерного потенциала.





Спутниковые снимки площадки для ракетных пусковых шахт в северном Китае. Комментарии — Федерация американских ученых (FAS). Крупно: климатические конструкции, установленные поверх ракетных шахт





Иллюстрация из материала американских исследователей. Снимок нового района Китая, где развертывается ракетная инфраструктура. Красные точки — уже строящиеся ракетные шахты, голубые — расчищенные площадки для будущих построек, белые — возможные площадки для дальнейшего строительства. FAS

— Значит, осталось десять лет до момента, когда наступит другая реальность?

— Если будет принято политическое решение сравняться, то Китаю ничто не помешает это сделать. Если только в ответ США, а вслед за ними и Россия не начнут форсированное наращивание своих стратегических потенциалов. Они могут это сделать, даже не производя дополнительно ни ракет, ни подводных лодок.

Просто надо изъять со складов ядерные боеголовки, которые туда были отправлены в предыдущее время, и вернуть их на ракеты. Соединенные Штаты таким образом могут даже утроить свой стратегический потенциал, Россия может удвоить. И это, конечно, будет уже трехсторонняя гонка вооружений, со всеми вытекающими последствиями.

— А это политическое решение — сравнять ядерные потенциалы — в Китае будет принято секретно?

— Секретно, никому они о нем сообщать не будут. Точно так же, как они никому не сообщали о строительстве в своих пустынях более чем двухсот новых пусковых установок шахтного типа.

— На картах видно, что эти районы развертывания расположены на границах с Монголией, очень близко к нашей территории. А по какой траектории должны лететь американские боеголовки в Китай?

— Они могут лететь через территорию России, если США решат использовать свои ракеты наземного базирования. Но это не слишком вероятно, у них всего 400 наземных моноблочных ракет. Скорее всего, будут использоваться ракеты морского базирования. Китай будут атаковать из Тихого океана. А вот если китайцы будут запускать свои ракеты по США из новых шахт, они все полетят над территорией России.

— То есть такое развитие китайской стратегической инфраструктуры дестабилизирует сложившуюся ситуацию?

— В корне дестабилизирует. Я даже не знаю, какие теперь делать расчеты на переговорах, которые только начались. Американцы наверняка очень жестко поставят вопрос о том, что перспективы наращивания стратегического потенциала Китая ставят очень строгие пределы договоренностям, которые США могут достичь с Россией. Иными словами, Америка может не согласиться сокращать то, что им может понадобиться для противостояния с Китаем.

Даже если им это не нужно для противостояния с Россией, с которой по взаимному согласию эти вооружения можно сократить.

— Ученые всегда оценивают последствия ядерного конфликта в различных сценариях. В том числе и для конфликта между Индией и Пакистаном, например. Теперь необходимо учитывать и возможные последствия для всего мира и России конфликта между Китаем и США?

— Да, конечно. Если Китай сделает по максимуму все, что сейчас можно предположить, учитывая и эти две новые большие ракетные базы, то обмен ударами между США и Китаем не оставит Россию в стороне. Все последствия такого обмена нас захлестнут по полной программе.