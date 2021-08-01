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В Гомельской области пенсионер получил ожоги при тушении сухой растительности

01.08.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при попытке самостоятельно потушить возгорание сухой растительности пенсионер получил ожоги, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 июля в 17.20 спасателям Речицкого района от гражданина поступило сообщение о пожаре сухой растительности вблизи ул. Школьной в деревне Ровное Речицкого района. "По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что происходит горение сухой растительности на площади 2,8 га и пшеницы на корню на площади 0,1 га. Пожар ликвидирован спасателями", - рассказали в ведомстве.

В 17.40 к работникам МЧС за медицинской помощью обратился со следами ожогов гражданин 1949 года рождения, пенсионер. После осмотра работниками скорой медицинской помощи пенсионер с диагнозом "термические ожоги 25% тела" госпитализирован в больницу. Ожоги мужчина получил при самостоятельном тушении пожара вблизи своего домовладения.

"В результате пожара уничтожено 0,1 га пшеницы на корню, 3 га травы и кустарников, спасено 54,9 га пшеницы на корню. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора", - добавили в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 июля в 17.20 спасателям Речицкого района от гражданина поступило сообщение о пожаре сухой растительности вблизи ул. Школьной в деревне Ровное Речицкого района.
 
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