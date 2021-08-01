Горели строения и техника: в Брестской области за сутки произошло шесть пожаров

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 июля в 10.06 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля 1990 года выпуска в Пинске. В результате огнем повреждена проводка авто. А в 12.50 спасателей информировали о возгорании пластикового мусорного контейнера в Бресте. "Контейнер был уничтожен огнем", - уточнили в ведомстве.

В тот же день в 13.01 в МЧС сообщили о том, что горит легковой автомобиль в Бресте. "Огонь уничтожил салон автомобиля, повредил лакокрасочное покрытие. А в 13.10 загорелся жилой дом в деревне Дворец Лунинецкого района. В результате пожара повреждены кровля, перекрытие, наружная и внутренняя отделка, имущество в доме", - рассказали в МЧС.

31 июля в 16.55 поступило сообщение о возгорании автопоезда в Бресте. "Огонь повредил моторный отсек, наружную и внутреннюю отделку кабины седельного тягача, а также тент полуприцепа. В тот же день в 22.32 спасателям сообщили о пожаре в нежилом доме в деревне Костюки Березовского района. В результате огнем дом уничтожен", - сообщили в ведомстве.

"Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются", - добавили в МЧС.-0-