Олимпийский BMX-фристайл дебютировал на Олимпиаде

Источник материала: БелТА

Организаторы главных стартов четырехлетия активно пытаются завоевать сердца новых болельщиков - молодых и решительных. Именно поэтому в программу состязаний включаются новые, достаточно экзотичные для этого мультиспортивного форума дисциплины, в том числе и так называемый экшн-спорт.

Вот и токийские старты пополнили своим присутствием сначала скейтбординг и серфинг, а позже и ВМХ-фристайл в дисциплине "парк".

Для них признание МОК означает выход на новый уровень в плане организации состязаний, стройности структуры, роста мастерства исполнителей и привлечения финансовых ресурсов. Тем более что соревнования по BMX-фристайлу получились достаточно компактными. В первый день мужчины и женщины выступили в квалификации, а затем утром разыграли медали.









Спортсмены набирали очки, совершая в специально построенном парке маневры разной сложности. За них судьи выставляли баллы, исходя из оригинальности и чистоты выполнения акробатических фигур в полете.

Зрелищные, динамичные соревнования по накалу страстей не уступали, а в чем-то и превосходили классические дисциплины, давно "прописавшиеся" на главных стартах четырехлетия. В итоге британка Шарлотт Уортингтон и австралиец Логан Мартин, стали первыми олимпийскими чемпионами в данном виде спорта.





Шарлотт Уортингтон. Фото olympics.com





Логан Мартин









Впрочем, яркий дебют оставил ряд вопросов. Изначально уличный спорт, который зародился в солнечной Калифорнии на заре 70-х годов прошлого столетия, был нацелен на то, чтобы подчеркнуть уникальность каждого желающего заявить о себе в мастерстве владения велосипедом. Заставить райдеров придумывать новые трюки и радовать ими неравнодушных и столь же неформальных, как и они сами, болельщиков, предпочитающих свободу самовыражения.

Насколько об этом готовы забыть ради победы на Играх ведущие спортсмены, готовы ли они измениться в угоду конъюнктуре, сейчас сказать трудно. Ведь есть же пример сноубординга, который прекрасно себя чувствует в программе зимних Олимпиад. Шон Уайт, став многократным олимпийским чемпионом в этом виде спорта, не утратил жажды творить. На его креативность желание побеждать никак не повлияло.

Выступления Помидора, как еще называют американца болельщики, полны различных зрелищных элементов, и в стремлении лишь зарабатывать деньги на своем имени его не упрекнуть.

Главное, чтобы из-за благих намерений не получился казус, как с олимпийским футболом или теннисом. Когда вроде бы и смотреть интересно, но очевидно, что приоритеты звездных атлетов расставлены далеко не в пользу главных стартов четырехлетия. К примеру, кто, говоря о лидере "Барселоны" Лео Месси, сходу вспомнит, что он олимпийский чемпион Пекина 2008 года?

БЕЛТА.-0-





































Фото Андрея Покумейко