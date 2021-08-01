ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия вводит пошлины на экспорт металлопродукции за пределы ЕАЭС

01.08.2021 10:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Россия вводит с 1 августа по 31 декабря 2021 года пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а так же продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.

Пошлина распространяется на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

В зависимости от степени «передела» (переработки) черных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее 115 долларов за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки - не менее 133 доллара за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов за тонну. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла: ставка пошлины на медь составит не менее 1 226 долларов за тонну, на никель - 2 321 доллар, на алюминий - 254 доллара, сообщает ТАСС.

Решение о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии было согласовано в конце июня 2021 года на заседании правительства РФ. Как отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь заявлял, что прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 2021 г. 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей, что связано с увеличением экспорта металлов из РФ и ростом мировых цен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия вводит с 1 августа по 31 декабря 2021 года пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а так же продукции металлургии за пределы Евразийского экономического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийский BMX-фристайл дебютировал на Олимпиаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by