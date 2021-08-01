Диалог Лукашенко и Пескова: перевод на обычный язык. «Не волнуйтесь, мы его контролируем»

Заочный диалог между Александром Лукашенко и пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым - образец извращенного постсоветского политического языка, когда все имеют в виду не то, что говорят, и при этом друг друга прекрасно понимают.





Что точно сказал Лукашенко?





Если нужно будет для безопасности Союзного государства разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь расположены немедленно.





Сейчас в этом нет никакой необходимости, так как Беларусь имеет достаточно сильные, сплоченные, компактные Вооруженные Силы.

Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если надо, мы рассуждать не будем.





То, что российские войска в случае нападения на Беларусь могут прийти ей на помощь - это следует просто из того, что Беларусь и Россия — военные союзники, члены ОДКБ, такая возможность напрямую записана в статье 4 договора.





Если Лукашенко просто констатировал этот факт, добавив к тому же, что сейчас нужды в российских войсках в Беларуси нет, то почему же пресс-секретарь Путина отреагировал на эти заявления Лукашенко мгновенно, даже не дождавшись окончания совещания союзника со своей «вертикалью»?





А потому что в переводе на обычный язык эти противоречивые заявления Лукашенко звучали на самом деле довольно ясно.





Это послание Западу - если вы будете на меня давить (и речь не только о прямом военном нападении), то я могу поднять ставки и втянуть в конфликт даже российскую военную силу. Я на это способен, россияне будут вынуждены пойти мне навстречу, и вы не выдержите игру по таким ставкам - не выдержите даже такую угрозу, не то что ее реализацию.





И вот на это Песков и реагировал, сказав: «Беларусь не обращалась к Российской Федерации по поводу возможности размещения российских вооруженных сил».





Опять же, на первый взгляд, причем здесь это и какой это ответ на слова, сказанные Лукашенко? Так и Лукашенко же сказал то же: «сейчас в этом нет никакой необходимости» «такого никогда не будет».





Но если в свою очередь перевести на обычный язык ответ Пескова на настоящее послание Лукашенко, то он звучит так: «российские войска — не такси, которое Лукашенко может вызвать по своей воле. И рассуждать насчет использования наших Вооруженных сил за пределами страны будем мы, Россия, и решать будем мы, Кремль, а не Лукашенко. Не волнуйтесь, мы его контролируем».

Но сказано, разумеется, было другое. Однако все друг друга поняли. И на Западе тоже поняли.



