Американские ученые опасаются, что, Земля прошла точку невозврата в климатических изменениях

Ученые опубликовали новое исследование - обновление результатов, впервые опубликованных в 2019 году, - которое показывает, что 16 из 31 жизненно важных функций Земли, на которые обращают внимание исследователи, включая концентрацию парниковых газов, закисление океана и поголовье жвачных животных, недавно установили новые рекорды.





Это происходит несмотря на спад, наблюдаемый в 2020 году в результате пандемии.





Руководитель исследования и ученый из Университета штата Орегон Уильям Риппл сказал, что «появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже вышли за пределы переломных моментов, связанных с важными частями системы Земли, включая теплые коралловые рифы, тропические леса Амазонки и ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии».





В новом исследовании говорится, что «жизненные показатели Земли» ухудшаются, и есть свидетельства того, что многие из них близки или превзошли свои «переломные моменты.





Риппл и его соавтор Кристофер Вольф говорят, что продолжающееся снижение показателей «в значительной степени отражает последствия неумолимой работы в обычном режиме», ссылаясь на всплеск климатических бедствий с 2019 года, включая наводнения, аномальную жару, необычайные штормы, лесные пожары и так далее.





Документ 2019 года подписали 14 000 ученых из 158 стран по сравнению с 11 000 и 153 странами, когда он был впервые опубликован.





В прошлом месяце НАСА заявило, что глобальные уровни загрязнения воздуха упали на 15% из-за глобальной блокировки COVID-19, поскольку потребители сократили свои углеродные следы, а люди во всем мире сократили использование ископаемого топлива.





Продолжающееся снижение показателей «в значительной степени отражает последствия неумолимой работы в обычном режиме», - говорится в исследовании.





Более того, большинство штатов США сократили свои выбросы на 25%, а в некоторых азиатских городах выбросы сократились вдвое.





пишет centralasia.media Несмотря на снижение в течение периода, в 2020 году появились тревожные признаки,centralasia.media





В январе эксперты Всемирной метеорологической организации заявили, что 2020 год стал одним из трех самых жарких лет за всю историю наблюдений, когда глобальная температура поднялась на 2,3 градуса по Фаренгейту по сравнению с доиндустриальным уровнем.





Ученые заявили, что все 5 самых жарких лет в истории произошли с 2015 года.





В результате увеличения числа стихийных бедствий, продолжающимся повышением уровней углекислого газа, метана и закиси азота, все из которых установили рекорды как на 2020, так и на 2021 год, и это превратилось в ситуацию с пороховой бочкой, которая требует немедленного внимания.





«Приоритеты необходимо сместить в сторону немедленного и радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана», - сказал Вольф.





«Мы также должны перестать рассматривать климатическую чрезвычайную ситуацию как отдельную проблему - глобальное нагревание - не единственный симптом нашей напряженной системы Земли. Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна устранять их первопричину: чрезмерную эксплуатацию планеты человеком», - сказал Риппл.





В заявлении отмечается, что в апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самым высоким показателем за всю историю.





Выбросы метана от крупного рогатого скота являются основным источником парниковых газов, хотя ученые отслеживают выбросы от крупного рогатого скота, чтобы попытаться вывести варианты с меньшими выбросами.





Исследователи также обнаружили, что потеря лесов в бразильской Амазонии достигла 12-летнего максимума в 2020 году, когда было обезлесено 1,11 млн га, а закисление океана близко к рекордно высокому уровню, угрожающему коралловым рифам.





Несколько ярких моментов включают в себя продолжающееся сокращение субсидий на ископаемое топливо и рекордно высокий уровень интуитивной продажи активов ископаемого топлива.





Ученые говорят, что меры по борьбе с изменением климата, предпринимаемые правительствами по всему миру, должны быть сосредоточены на «социальной справедливости», сокращении неравенства, доходить до финансирования смягчения последствий изменения климата и добавления климатического образования в школьную программу.





По словам Риппла, цена на углерод должна быть увязана с социально справедливым фондом для финансирования политики смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему в развивающихся странах.





«Нам нужно быстро изменить то, как мы делаем что-то, и новая климатическая политика должна быть частью планов восстановления COVID-19, где это возможно. Пришло время объединиться в глобальное сообщество, разделяющее общее чувство сотрудничества, срочности и справедливости», - сказал ученый.



