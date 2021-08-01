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Статья Путина об Украине напоминает заявления Молотова о Польше в 1939 году

01.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стилистика статьи об Украине и украинцах авторства президента РФ Владимира Путина напоминает сделанные перед началом Второй мировой войны заявления наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова

Такое мнение российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов выразил 30 июля в эфире телеканала "Украина 24".
"Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио и 31 октября выступил на сессии Верховного совета", – сказал он.

Российский экономист считает, что документы Путина и Молотова аналогичны, пишет gordonua.com

"Например, известное заявление Молотова "Польша – это уродливое детище Версальского договора". В статье Путина мы читаем: "Украина – это детище советской эпохи". И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет", – заявил Илларионов.
 
 
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Стилистика статьи об Украине и украинцах авторства президента РФ Владимира Путина напоминает сделанные перед началом Второй мировой войны заявления наркома...
 
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