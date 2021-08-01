Статья Путина об Украине напоминает заявления Молотова о Польше в 1939 году

"Украина 24". Такое мнение российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов выразил 30 июля в эфире телеканала

"Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио и 31 октября выступил на сессии Верховного совета", – сказал он.





пишет gordonua.com Российский экономист считает, что документы Путина и Молотова аналогичны,gordonua.com





"Например, известное заявление Молотова "Польша – это уродливое детище Версальского договора". В статье Путина мы читаем: "Украина – это детище советской эпохи". И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет", – заявил Илларионов.



