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Пророссийские активисты объявили в Беларуси кампанию «Признай Крым!»

01.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В офисе оргкомитета по созданию Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие» состоялась презентация общественной кампании «Признай Крым!».



Об этом сообщает «Политринг».

Основным спикером мероприятия выступил лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. В презентации также приняли участие белорусский политик Василий Заднепряный, председатель оргкомитета по созданию политической партии «За Отечество» Андрей Иванов, руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот» Валерий Перевощиков, председатель гражданского комитета «Отечество» Василий Зеликов и другие.

«Мы приглашаем площадки, общественные организации, группы в социальных сетях, отдельных политиков к сотрудничеству. Давайте вместе сделаем так, чтобы руководство нашего государства обратило внимание на необходимость признания Крыма частью РФ, а следовательно, и частью Союзного государства», - призвал Агафонов.

Присутствующий на мероприятии Заднепряный акцентировал внимание на том, что Россия, по сути, спасла Беларусь в 2020-м году, и надо повернуться лицом к союзнику.

«Рад, что подхватили и усилили инициативу нашей партии. Напомню, ещё в 2014 году РПТС признала статус Крыма, сразу после референдума крымчан. А в 2020-м году Беларусь столкнулась с сильнейшим давлением стран Запада. В сложившихся условиях Россия нас не предала, протянула нам руку помощи, доказав в очередной раз свою братскую солидарность. И мы должны выполнить свои обязательства. Вдобавок, та же “Белавиа” могла бы решить экономические вопросы, направив авиалинии в Крым», - подытожил он.

На презентации не сказано было только одно - что признание Крыма российским будет означать окончательный рзрыв отношений с Украиной и западными странами. 
 
 
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В офисе оргкомитета по созданию Республиканского общественного объединения «Гражданское согласие» состоялась презентация общественной кампании «Признай...
 
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