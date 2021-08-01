Владимир Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев отреагировал на заявление Лукашенко, который сказал, что с женщинами не воюет.





–Лукашенко «с женщинами не воюю...», - приводит Владимир Некляев слова Александра Лукашенко, сказанные на совещании в минувшую пятницу. - А кто Тихановская, мать двух детей? …Кто Мария Колесникова, которую собираются судить закрытым судом?.. Кто Лилия Власова, Елена Лещенко, Александра Герасименя, Ольга Хиженкова, Галина Казимировская, Наталья Херше, Инна Студинская, Татьяна Гацура, Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева, Юлия Слуцкая, Юлия Бадак, Ольга Завадская, Марина Глазова, Анна Сунгурова, Юлия Шардыко... - список под сотню...









Накануне Александр Лукашенко изложил свою версию отъезда Светланы Тихановской после выборов в Литву. По его словам, Тихановская обратилась к руководителю Оперативно – аналитического центра Андрею Павлюченко с просьбой, что хочет уехать, и он (Лукашенко - «Салiдарнасць») ей помог.













– Не успели выехать –звонит (Павлюченко - Лукашенко): «Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег». Я говорю: Возьми попроси (не буду говорить компанию, в государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да? - Дай $ 15 тыс., пусть едет. Это все-таки дети, - цитирует БЕЛТА слова Лукашенко. - Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю.



