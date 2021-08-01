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1 августа в обменниках установлены новые курсы валют
Источник материала: Навiны
В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
По данным
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
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