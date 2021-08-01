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1 августа в обменниках установлены новые курсы валют

01.08.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

1 августа в обменниках установлены новые курсы валют

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,493, а купить по 2,502 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,525);
  • евро 2,961 / 2,97 (3,0);
  • 100 российских рублей 3,405 / 3,422 (3,5).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
 
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