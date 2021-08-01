ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...»

01.08.2021 11:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...»
Журналистки Белсат, получили срок за свою профессию. Фото: AFP
Экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев отреагировал на заявление Лукашенко, который сказал, что с женщинами не воюет.

– Лукашенко «с женщинами не воюю...», - приводит Владимир Некляев слова Александра Лукашенко, сказанные на совещании в минувшую пятницу. - А кто Тихановская, мать двух детей? …Кто Мария Колесникова, которую собираются судить закрытым судом?.. Кто Лилия Власова, Елена Лещенко, Александра Герасименя, Ольга Хиженкова, Галина Казимировская, Наталья Херше, Инна Студинская, Татьяна Гацура, Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева, Юлия Слуцкая, Юлия Бадак, Ольга Завадская, Марина Глазова, Анна Сунгурова, Юлия Шардыко... - список под сотню...

Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...»

Накануне Александр Лукашенко изложил свою версию отъезда Светланы Тихановской после выборов в Литву. По его словам, Тихановская обратилась к руководителю Оперативно – аналитического центра Андрею Павлюченко с просьбой, что хочет уехать, и он (Лукашенко - «Салiдарнасць») ей помог.


– Не успели выехать –звонит (Павлюченко - Лукашенко): «Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег». Я говорю: Возьми попроси (не буду говорить компанию, в государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да? - Дай $ 15 тыс., пусть едет. Это все-таки дети, - цитирует БЕЛТА слова Лукашенко. - Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю.

Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...»

Фото из открытых источников
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Так с женщинами не воевал в Беларуси никогда и никто!»
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава Нацбанка: «Этот режим во главе с Лукашенко не доживет до Нового года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by