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Журналистки Белсат, получили срок за свою профессию. Фото: AFP

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Некляев ответил Лукашенко на его шедевральную фразу «С женщинами не воюю...» «Так с женщинами не воевал в Беларуси никогда и никто!»

– Лукашенко «с женщинами не воюю...», - приводитслова, сказанные на совещании в минувшую пятницу. - А кто Тихановская, мать двух детей? …, которую собираются судить закрытым судом?.. Кто... - список под сотню...Накануне Александр Лукашенко изложил свою версию отъездапосле выборов в Литву. По его словам, Тихановская обратилась к руководителю Оперативно – аналитического центра Андрею Павлюченко с просьбой, что хочет уехать, и он (Лукашенко - «Салiдарнасць») ей помог.– Не успели выехать –звонит (Павлюченко - Лукашенко): «Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег». Я говорю: Возьми попроси (не буду говорить компанию, в государственной компании), сколько хочет, $15 тыс., да? - Дай $ 15 тыс., пусть едет. Это все-таки дети, - цитирует БЕЛТА слова Лукашенко. - Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю.