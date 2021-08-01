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Станислав Богданкевич. Фото: TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава Нацбанка: «Этот режим во главе с Лукашенко не доживет до Нового года» Станислав Богданкевич рассказал о ситуации в экономике.

– Я полагаю, что это связано с состоянием экономики. Она в меньшей степени связана с денежно-кредитной политикой, потому что она достаточно жесткая. На 1 июля у нас даже сократилась денежная масса на 2.2% против прошлого года, то есть цены выросли и по другим причинам.Я считаю, что такая инфляция связана с отсутствием конкурентных товаров на потребительском рынке из-за его административного регулирования. Глубинные причины состоят в жестком контроле государственной и частной собственности, потому что денежная масса не растет должной мерой, но увеличиваются цены.– Это происходит из-за недоверия к политике властей, Нацбанка, хотя он пытается проводить относительно разумную политику. У населения есть огромное недоверие к этому репрессивному и тоталитарному режиму, а также к ручному управлению экономикой.Я иногда думаю о какой-то дикой ситуации. Лукашенко дает команду «начнем уборку урожая» — и начинается уборка. На 10% не отремонтирована сельхозтехника, он дает команду: немедленно отремонтировать. Как будто бы у нас население, рабочий класс, истуканы какие-то, а не образованные граждане страны. Дикая страна, дикое управление и в конечном итоге и это влияет на инфляцию. Это недоверие обществе к той власти, которая сегодня существует.– В какой-то мере, да, эффект пружины. Цены, по идее, не должны расти, потому что не увеличивается реальные доходы населения. Однако, они растут, поэтому надо искать глубинную причину.Причина во власти, в той структуре власти, собственности, гонениях на малый и средний бизнес. Мы наблюдаем, что сначала было нападение на СМИ, затем на частных и свободных предпринимателей. В конечном итоге это сказывается на росте цен.– Это не объяснишь каким-то конкретными фактами. У нас инфляция ведь не 9,9%, как показала статистика, а в реальности где-то и есть 20%.Даже при стабильном курсе, касалось бы, что не должна спровоцироваться инфляция, но мы видим рост цен на импортные товары. Жена подарила младшей внучке, которой 27 июля исполнилось 5 лет, платье за 130 рублей. Обыкновенное маленькое платьице. Год назад оно стоило половину этой суммы. Вот такие цены, которые определяются совокупностью причин. Все сходится к недоверию власти, которая сегодня существует в стране, потому что она нелегитимна и не избрана народом.– Я думаю, что зарплаты тоже должны определяться рынком. Сегодня у нас не хватает рабочей силы, 100 тысяч свободных рабочих мест. Так если есть рабочие места, то должна расти стоимость этой рабочей силы, должна увеличиваться номинальная зарплата, но она тоже не растет.Все это связано с административным управлением, вмешательством в естественный рынок, отношением к бизнесу, рабочей силе и так далее.Разумеется, если бы у нас был бы переполненный рынок товарной массы, то цены не снижались бы, а стабилизировались. Так происходит на Западе, когда лишняя денежная масса не ведет к росту цен, потому что полно товаров в магазинах. Поэтому желание как-то избавиться от белорусской продукции не приводит к стабилизации. У нас есть некоторые товары, скажем, молочные или мясные изделия, но власть экспортирует их в излишних объемах, чтобы получить валюту. Принудительный экспорт – это тоже одна из причин внутренней инфляции.Наши белорусские сыры и другие молочные продукты идут на экспорт. Россия большая, Китай великий, там рынок покупательского спроса большой. Идет процесс оттока товарной массы на этот восточный рынок.Таким образом, не переполняется внутренний.Я сужу о росте цен, учитывая мой возраст, по стоимости медикаментов. Они все время растут. И они не растут не на 10%, а на 20-30%, а то и больше. Это тоже косвенный показатель.– Я говорил вам раньше, что я оптимист и до конца этого года диктатор Лукашенко не доживет на посту президента. Он уйдет в отставку. Раньше я спорил на ящик коньяка с коллегой, но сегодня на одну бутылку коньяка. Все-таки надеюсь, что по многим причинам, тем или иным способом, этот режим во главе с Лукашенко, этот лукашизм, не доживет до Нового года. Конечно, это очень оптимистическая точка зрения.