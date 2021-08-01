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«Сдерживающий фактор для силовиков»: эксперт - о последствиях взлома паспортной системы Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: БелаПАН
— Как вам заявление этого сообщества? Доверяете ли вы информации о том, что у них на руках вся паспортная база всех граждан Беларуси?
— Да, можно предположить, что в руках сообщества появилась действительная база паспортных данных жителей Республики Беларусь.
— Это может навредить существенно власти Лукашенко?
— Я думаю, скорее всего, да. Потому что персональные данные силовиков, которые могут быть опубличены: информация об их жилищном фонде, как уже было заявлено, и информация об их родственниках — это может быть сдерживающим фактором для продолжения активного насилия против граждан Республики Беларусь.
— Вы имеете в виду то, что называется «деанон»? Просто есть же, например, телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где тоже пишутся личные данные. Как-то системно помешать системе, которую выстроил Лукашенко, это может?
— Здесь мы рассматриваем эту базу данных. До этого она была только в руках у спецслужб и силовиков. Соответственно, сейчас шансы протестующих сравниваются — и та, и другая сторона обладает достаточно большим объемом персональных данных граждан Республики Беларусь.
— А как это может быть использовано? Можно ли кредит, например, оформить на какого-то человека, имея эти паспортные данные, фотографии и так далее?
— В Республике Беларусь нет, потому что нужно личное присутствие. Здесь мы получаем большой массив данных, такое досье на каждого человека, и соответственно, можно будет посмотреть, является ли этот человек текущим сотрудником спецслужб, допустим, — и это будет определенно сдерживающий фактор для силовиков.
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Силовики боятся массовой публикации своих личных данных.
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